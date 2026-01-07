Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Бивша общинарка от Варна е вторият защитен свидетел по делото "Коцев"

Днес, 09:47
Благомир Коцев се върна на работа на 1 декември, след като беше пуснат срещу 200 000 лв. гаранция след месеци в ареста.
Булфото
Благомир Коцев се върна на работа на 1 декември, след като беше пуснат срещу 200 000 лв. гаранция след месеци в ареста.

Бившата общинарка от Варна Биляна Якова е вторият защитен свидетел по делото срещу кмета Благомир Коцев, което вече виси пред Окръжния съд в града. Това установи проучване на "Сега", след като вчера се разбра, че по делото се е появил и втори защитен свидетел.

Якова подава сигнали в Общинската избирателна комисия, свидетелства в делото и сезира институции за пране на пари при даренията за паричната гаранция на кмета. Освен това много ожесточено пише в социалните мрежи колко виновен е Коцев. Още в началото на декември тя е подала молба до съда, че се чувства застрашена.

За първия защитен свидетел се знае, че е бизнесдамата Пламенка Димитрова - един от основните свидетели срещу Коцев. Тя ползва цивилна охрана, осигурена от Областната дирекция на полицията във Варна, писа "Дневник" преди Коледа, като се позова на заявление, подписано от Димитрова на 11 декември м.г. С документа тя е поискала от съдията докладчик по делото срещу Коцев охраната ѝ да бъде снета за периода от 12 ч. на 18 декември до 9 ч. на 5 януари 2026 г. (вероятно във връзка с пътуване за празниците). В в това заявление Димитрова е посочила, че във връзка с делото срещу Коцев и е осигурена "защита за живота и здравето чрез лична физическа охрана от органите на МВР".

НПК казва, че прокурорът или съдът по искане на свидетеля или с неговото съгласие вземат мерки за неговата незабавна защита, когато са налице достатъчно основания да се предполага, че в резултат на свидетелстването е възникнала или може да възникне реална опасност за живота или здравето на свидетеля, както и на негови роднини, с които е в особено близки отношения.

Защитата може да е физическа охрана, както и запазване в тайна самоличността на свидетеля. По делото срещу Коцев освен тайни има и защитени свидетели.

Разпоредителното заседание по делото срещу Коцев е насрочено за средата на февруари.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Благомир Коцев, Биляна Якова

Още новини по темата

Нов защитен свидетел се появи по делото срещу варненския кмет
06 Яну. 2026

2 зам.-кметски места във Варна са празни след делото "Коцев"
02 Яну. 2026

Днешната буря с Благомир Коцев се оказа в чаша вода
23 Дек. 2025

ПП: Пеевски пак се задейства срещу варненския кмет

18 Дек. 2025

Общинарите по делото "Коцев" получиха свобода срещу 350 000 лв.
17 Дек. 2025

Съдът: 200 000 лв. гаранция не пречи на социалното функциониране на Коцев
11 Дек. 2025

Благомир Коцев би се кандидатирал за президент
07 Дек. 2025

Прокуратурата се отказа да връща Коцев и Барбутов зад решетките
05 Дек. 2025

Варненският кмет защити арестантите на "Величие"
05 Дек. 2025

Варненският кмет заплаши със съд лъжесвидетелите
01 Дек. 2025

Кметът на Варна се включва в протестите
30 Ноем. 2025

Проблемите тепърва ще връхлитат Благомир Коцев
30 Ноем. 2025

Благомир Коцев е вече при семейството си
28 Ноем. 2025

Заможността на Коцев стана причина за 200 000 лв. гаранция
27 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов винаги си намира приятели
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?