Бивша общинарка от Варна е вторият защитен свидетел по делото "Коцев"

Булфото Благомир Коцев се върна на работа на 1 декември, след като беше пуснат срещу 200 000 лв. гаранция след месеци в ареста.

Бившата общинарка от Варна Биляна Якова е вторият защитен свидетел по делото срещу кмета Благомир Коцев, което вече виси пред Окръжния съд в града. Това установи проучване на "Сега", след като вчера се разбра, че по делото се е появил и втори защитен свидетел.

Якова подава сигнали в Общинската избирателна комисия, свидетелства в делото и сезира институции за пране на пари при даренията за паричната гаранция на кмета. Освен това много ожесточено пише в социалните мрежи колко виновен е Коцев. Още в началото на декември тя е подала молба до съда, че се чувства застрашена.

За първия защитен свидетел се знае, че е бизнесдамата Пламенка Димитрова - един от основните свидетели срещу Коцев. Тя ползва цивилна охрана, осигурена от Областната дирекция на полицията във Варна, писа "Дневник" преди Коледа, като се позова на заявление, подписано от Димитрова на 11 декември м.г. С документа тя е поискала от съдията докладчик по делото срещу Коцев охраната ѝ да бъде снета за периода от 12 ч. на 18 декември до 9 ч. на 5 януари 2026 г. (вероятно във връзка с пътуване за празниците). В в това заявление Димитрова е посочила, че във връзка с делото срещу Коцев и е осигурена "защита за живота и здравето чрез лична физическа охрана от органите на МВР".

НПК казва, че прокурорът или съдът по искане на свидетеля или с неговото съгласие вземат мерки за неговата незабавна защита, когато са налице достатъчно основания да се предполага, че в резултат на свидетелстването е възникнала или може да възникне реална опасност за живота или здравето на свидетеля, както и на негови роднини, с които е в особено близки отношения.

Защитата може да е физическа охрана, както и запазване в тайна самоличността на свидетеля. По делото срещу Коцев освен тайни има и защитени свидетели.

Разпоредителното заседание по делото срещу Коцев е насрочено за средата на февруари.