Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Общинарите по делото "Коцев" получиха свобода срещу 350 000 лв.

200 000 лв. е гаранцията за Николай Стефанов, 150 000 лв. за Йордан Кателиев

Днес, 13:24
Николай Стефанов, на влизане в залата, редом до близки хора.
БГНЕС
Николай Стефанов, на влизане в залата, редом до близки хора.

Двамата варненски общински съветници, арестувани и обвинени заедно с кмета Благомир Коцев (тримата от ПП, ПП-ДБ), получиха свобода срещу общо 350 000 лв.  200 000 лв. е паричната гаранция за Николай Стефанов, 150 000 лв. за Йордан Кателиев. Досега те бяха под домашен арест.

Новите мерки бяха определени от местния окръжен съд, след като делото преди месец бе върнато във Варна. Срещу 200 000 лв, колкото е сумата за Стефанов, бе пуснат и самият Коцев. Парите бяха събрани бързо от дарения. Както и при кмета, новата мярка за неотклонение влиза след внасяне на съответната сума. Срокът е 7 дни, както и за обжалване на определението.

Съдът днес прие, че обвиняемите няма да попречат на събирането на доказателства. А и че изминалият период е достатъчно дълъг, поради което отпада необходимостта от по-тежки мерки.

„Гаранцията е твърде висока, може би ще обжалваме, ще преценим. За мен това са баснословни суми. Ако смисълът е да задържим подсъдимите под домашен арест, те биха изпълнили целта си”, заяви след заседанието пред медиите Ивайло Костов, адвокат на Кателиев. Стефанов пък коментира: „Поне е по-лека мярка за момента“.

При Коцев 200-те хиляди бяха потвърдени и на втора инстанция. Основният мотив: гаранцията не пречи на "социалното му функциониране". По принцип при определяне на паричните гаранции на обвиняеми лица се вземат предвид степен на опасност на деянията, предположения за съпричастност, имотно състояние, доход и т.н.

Йордан Кателиев.
БГНЕС Йордан Кателиев.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Николай Стефанов, Йордан Кателиев, парична гаранция, мярка за неотклонение, Благомир Коцев, Варна

Още новини по темата

Съдът: 200 000 лв. гаранция не пречи на социалното функциониране на Коцев
11 Дек. 2025

Благомир Коцев би се кандидатирал за президент
07 Дек. 2025

Прокуратурата се отказа да връща Коцев и Барбутов зад решетките
05 Дек. 2025

Варненският кмет защити арестантите на "Величие"
05 Дек. 2025

Варненският кмет заплаши със съд лъжесвидетелите
01 Дек. 2025

Кметът на Варна се включва в протестите
30 Ноем. 2025

Проблемите тепърва ще връхлитат Благомир Коцев
30 Ноем. 2025

Благомир Коцев е вече при семейството си
28 Ноем. 2025

Заможността на Коцев стана причина за 200 000 лв. гаранция
27 Ноем. 2025

"Окупирана", варненската избирателна комисия не се произнесе за кмета
23 Ноем. 2025

Борисов наредил на ГЕРБ в ОИК-Варна да не гласува срещу кмета Коцев
22 Ноем. 2025

Щабът на Коцев му предрече свобода и отстраняване
21 Ноем. 2025

Борисов обвини протестите на ПП-ДБ в саботаж на еврозоната
21 Ноем. 2025

ПП призова за окупация на парламента във вторник
20 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ