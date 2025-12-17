Общинарите по делото "Коцев" получиха свобода срещу 350 000 лв.

Двамата варненски общински съветници, арестувани и обвинени заедно с кмета Благомир Коцев (тримата от ПП, ПП-ДБ), получиха свобода срещу общо 350 000 лв. 200 000 лв. е паричната гаранция за Николай Стефанов, 150 000 лв. за Йордан Кателиев. Досега те бяха под домашен арест.

Новите мерки бяха определени от местния окръжен съд, след като делото преди месец бе върнато във Варна. Срещу 200 000 лв, колкото е сумата за Стефанов, бе пуснат и самият Коцев. Парите бяха събрани бързо от дарения. Както и при кмета, новата мярка за неотклонение влиза след внасяне на съответната сума. Срокът е 7 дни, както и за обжалване на определението.

Съдът днес прие, че обвиняемите няма да попречат на събирането на доказателства. А и че изминалият период е достатъчно дълъг, поради което отпада необходимостта от по-тежки мерки.

„Гаранцията е твърде висока, може би ще обжалваме, ще преценим. За мен това са баснословни суми. Ако смисълът е да задържим подсъдимите под домашен арест, те биха изпълнили целта си”, заяви след заседанието пред медиите Ивайло Костов, адвокат на Кателиев. Стефанов пък коментира: „Поне е по-лека мярка за момента“.

При Коцев 200-те хиляди бяха потвърдени и на втора инстанция. Основният мотив: гаранцията не пречи на "социалното му функциониране". По принцип при определяне на паричните гаранции на обвиняеми лица се вземат предвид степен на опасност на деянията, предположения за съпричастност, имотно състояние, доход и т.н.