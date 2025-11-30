Кметът на Варна се включва в протестите

Освободеният в петък варненски кмет Благомир Коцев (ПП, ПП-ДБ) се включва в протестите срещу бюджета. Демонстрация ще има и във Варна пред областната управа, като е планирано хората после да приветстват Коцев пред общината. "С радост ще посрещна варненци на стълбите на общината около 19 часа", обяви той в неделя вечерта в социалните мрежи. От щаба му пък издадоха, че ще се направи видеовръзка със софийския протест.

Цял ден в неделя тече скандал със сигнал на бившата общинарка Биляна Якова за пране на пари, свързано с даренията за гаранцията на Коцев. Ето по-важното:

Даренията за гаранцията от 200 000 лв., срещу която Благомир Коцев бе пуснат на свобода, са злоупотреба, незаконни, може да представляват пране на пари. Това твърди бившата служителка на община Варна Биляна Якова в сигнал до ДАНС, НАП, антикорупционната комисия, финансовия наздор и други институции. Тя пита и защо Варненският окръжен съд е приел сумата, без да провери произхода на средствата.

Якова е един от свидетелите по делото срещу Коцев. Нейни са и основните сигнали в Общинската избирателна комисия за прекратяване на кметските пълномощия поради надхвърляне на законно допустимия отпуск през времето на ареста. Няколко години при Иван Портних (ГЕРБ) тя отговаряше за многомилионен европейски проект, с който бе модернизиран градският транспорт. Проектът бе свързан с доста скандали, атаки на ПП-ДБ за некачествени резултати, жалби до прокуратурата, но в крайна сметка нещата останаха на ниво истерия. Якова бе уволнена в мандата на Коцев, но не веднага - известно време работи със сегашния кмет, като за този период тя свидетелства в делото.

Две бяха най-популярните инициативи за събиране на пари за гаранцията на Коцев - на депутата от ПП-ДБ Манол Пейков и актьорът Филип Буков. Бе оповестено, че са събрани над 300 000 лв. В сигналите си Якова има предвид тях. Най-общо недоволството ѝ е, че събиране на пари за арестант, политическо лице, не са благотворителност, оттам и незаконни.

За „Platformata.bg“/BCause (инициативата на Буков) Якова, цитирайки устава, пише: "Нито общите условия, нито описаните предназначения позволяват „политически гаранции“ или гаранции на обвиняеми лица. Платформата е представена като средство за благотворителност, подпомагане на нуждаещи се, социални каузи и общественополезни инициативи. Бенефициент може да бъде само лице, което има нужда от медицинска помощ, участие в конкурс/състезание или друга социално-обществена кауза. Получателят трябва да бъде одобрен от фондацията, да сключи рамков договор и да декларира нужда“. За фондацията „Манол Пейков и приятели“ Якова също твърди, че по закона за лицата с нестопанска цел всяка фондация може да събира пари само за целите от вписания устав — "социални, благотворителни, просветни и други дейности".

"Над 50% от даренията са анонимни, включително значителни суми (2 000 лв., 1 000 лв.), което създава риск от пране на пари и укриване на произхода на средствата", заключава Якова. Смята, че използването на благотворителността за политически цели е не само законово нарушение, но и накърнява етичното предназначение на фондациите.

Действията на Якова повлякоха насрещно възмущение в социалните мрежи:

Уволнената калинка от община Варна, която 3 пъти писа жалби до ОИК да махнели кмета, защото спрял да ходи на работа (докато беше в затвора) сега е подала сигнал до КПК, КФН, НАП и ДАНС за пране на пари, за кампанията на Манол Пейков.



Вие измислете епитет, на мен ми е трудно 💩 pic.twitter.com/9OZJAdbN1Q — Казано Чесно (@CesnoKazano) 29 ноември 2025 г.

Адвокатката на Коцев Ина Лулчева коментира във Фейсбук:

Манол Пейков, който организира една от кампаниите за събиране на парите за гаранцията на Благомир Коцев, също коментира: