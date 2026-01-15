Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Висок колкото блок гейзер бликна във варненски квартал

Районът е презастроен, ВиК посочи като причина частна фирма

Днес, 13:15
FB/Това е Варна

Жителите на варненския квартал "Бриз" се изумиха днес преди обед, след като огромен гейзер бликна край домовете им. Оказа се, че е спукан магистрален водопровод. Видно от кадри в социалните мрежи, силната струя е висока колкото жилищна кооперация. Вода шурна из улиците, мръсотия бе повлечена. Като причина за инцидента много граждани сочат презастрояването - в квартала се строи и строи, преди около 30 години той бе просто вилна зона.

 

ВиК - Варна съобщи, че аварията е предизвикана от "Акцент Инвест" ООД, а без вода до около 22 часа днес ще са местността "Св. Никола" и част от "Бриз". Спукванията на магистралния водопровод не са рядкост в района.

Междувременно трети ден хиляди жители на Асеновград са без вода - отново заради спукан магистрален водопровод. Днес в града се проведе протест с искане за разследване от прокуратурата, КЕВР и другите отговорни институции. Аварията е възникнала под частна къща в квартал "Баделема", съмненията на хората са, че не е трябвало да се строи над трасето. Общината съобщи, че е започнато поетапно пускане на водата.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Варна, ВиК, авария, Асеновград, вода, без вода

Още новини по темата

Кметът Йордан Пекарев иска да приравни Варна с Ница
10 Яну. 2026

2 зам.-кметски места във Варна са празни след делото "Коцев"
02 Яну. 2026

Остров изникна насред скандалното пристанище "Карантината"
30 Дек. 2025

Днешната буря с Благомир Коцев се оказа в чаша вода
23 Дек. 2025

Кола уби две пешеходки на тротоар във Варна
22 Дек. 2025

КЕВР обяви: ЕРМ-Запад да плати неустойки за липсата на ток в Трънско
19 Дек. 2025

Активисти на ПП-ДБ събират дарения за гаранцията на последния варненски арестант
19 Дек. 2025

ПП: Пеевски пак се задейства срещу варненския кмет

18 Дек. 2025

Общинарите по делото "Коцев" получиха свобода срещу 350 000 лв.
17 Дек. 2025

Членове и координатори на ИТН напускат партията
10 Дек. 2025

Благомир Коцев би се кандидатирал за президент
07 Дек. 2025

Варненският кмет защити арестантите на "Величие"
05 Дек. 2025

Варненският кмет заплаши със съд лъжесвидетелите
01 Дек. 2025

Кметът на Варна се включва в протестите
30 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?