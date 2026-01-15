Висок колкото блок гейзер бликна във варненски квартал

Жителите на варненския квартал "Бриз" се изумиха днес преди обед, след като огромен гейзер бликна край домовете им. Оказа се, че е спукан магистрален водопровод. Видно от кадри в социалните мрежи, силната струя е висока колкото жилищна кооперация. Вода шурна из улиците, мръсотия бе повлечена. Като причина за инцидента много граждани сочат презастрояването - в квартала се строи и строи, преди около 30 години той бе просто вилна зона.

ВиК - Варна съобщи, че аварията е предизвикана от "Акцент Инвест" ООД, а без вода до около 22 часа днес ще са местността "Св. Никола" и част от "Бриз". Спукванията на магистралния водопровод не са рядкост в района.

Междувременно трети ден хиляди жители на Асеновград са без вода - отново заради спукан магистрален водопровод. Днес в града се проведе протест с искане за разследване от прокуратурата, КЕВР и другите отговорни институции. Аварията е възникнала под частна къща в квартал "Баделема", съмненията на хората са, че не е трябвало да се строи над трасето. Общината съобщи, че е започнато поетапно пускане на водата.