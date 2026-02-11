Медия без
Варна ще има нова голяма частна болница

Кабинетът даде зелена светлина на проекта, въпреки че болничната система е раздута

11 Февр. 2026
След новата детска болница в Бургас, нова частна болница във Варна също получава зелена светлина.
За пръв път от доста време насам кабинетът дава зелена светлина на нова частна болница. Тя ще бъде във Варна, а днес правителството одобри меморандум за разбирателство с "Билдинг Хоспиталс Варна" и МБАЛ "Св. София". В съвета на "Билдинг Хоспиталс Варна" участва известният столичен лекар Христо Мазнейков, като той е собственик и на МБАЛ "Св. София".

Болницата ще е многопрофилна с отделение за продължително лечение и рехабилитация, ДКЦ, офиси и подземен гараж. Кабинетът ще определи междуведомствена работна група за осигуряване на институционална подкрепа при реализацията му. Размерът на инвестицията е 100,3 млн. лв. Очаква се откриване на 160 нови работни места.

С изграждането на здравно лечебно заведение и предоставянето на комплексна медицинска помощ се цели преодоляване на дефицита от болнични лечебни заведения в областта. Многопрофилната болница ще бъде от последно поколение, посочват от правителствената пресслужба. 

В момента във Варна има 2913 болнични легла, финансирани от здравната каса, показва справка на "Сега" в сайта на НЗОК. Заетостта им е 47,77%. Т.е. половината легла стоят незаети.

Новата болница ще разполага с 508 легла, от които 17 за интензивно лечение. Стаите ще са с по едно или две легла, като към всяка ще има отделен санитарен възел. Сградата ще се състои от три корпуса. Първият ще е на седем надземни нива и два подземни етажа. Вторият корпус ще е с пет надземни и едно подземно ниво. Третият е с пет надземни и едно подземно ниво. В болничното заведение ще се извършва лечение по педиатрия, рехабилитация, инфекциозни болести, УНГ, ортопедия и травматология, очни болести, алергология, лицево – челюстна хирургия, клинична хематология и онкохематология, пулмология и фтизиатрия, нефрология, ендокринология, хирургия и други.

Любопитно в днешното решение е, че инвестицията минава през Министерския съвет. Тъй като това са по-сложни процедури, частните болници масово го заобикалят, като разкриват нови структури чрез разширяване на дейността си – процедура, за която стига разрешение на здравното министерство.

