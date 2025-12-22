Кола уби две пешеходки на тротоар във Варна

Тежка катастрофа стана днес около 14.40 часа в района на Колхозния пазар във Варна. Официална информация към момента няма, а от неофициалната се знае, че лек автомобил БМВ е помел две жени на единия от тротоарите на улица "Дрин", малко след кръстовището с булевард "Пюскюлиев". Загиналите са на 52 и на 79 години. Според БНТ шофьорът е в болница, без сериозни наранявания. Пробата за алкохол на 54-годишния мъж е отрицателна, а за наркотици му е взета в болницата.

Пак според очевидци - при преминаването на светофара на кръстовището водачът е загубил управление, накрая се блъска в магазин.