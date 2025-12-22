Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кола уби две пешеходки на тротоар във Варна

22 Дек. 2025Обновена
Момент от ужасяващия инцидент.
БНТ
Момент от ужасяващия инцидент.

Тежка катастрофа стана днес около 14.40 часа в района на Колхозния пазар във Варна. Официална информация към момента няма, а от неофициалната се знае, че лек автомобил БМВ е помел две жени на единия от тротоарите на улица "Дрин", малко след кръстовището с булевард "Пюскюлиев". Загиналите са на 52 и на 79 години. Според БНТ шофьорът е в болница, без сериозни наранявания. Пробата за алкохол на 54-годишния мъж е отрицателна, а за наркотици му е взета в болницата.

Пак според очевидци - при преминаването на светофара на кръстовището водачът е загубил управление, накрая се блъска в магазин. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

катастрофа, пешеходци, Варна, жертви на катастрофа

Още новини по темата

Активисти на ПП-ДБ събират дарения за гаранцията на последния варненски арестант
19 Дек. 2025

ПП: Пеевски пак се задейства срещу варненския кмет

18 Дек. 2025

Общинарите по делото "Коцев" получиха свобода срещу 350 000 лв.
17 Дек. 2025

Кола блъсна 15-годишно момиче на пешеходна пътека
16 Дек. 2025

Благомир Коцев би се кандидатирал за президент
07 Дек. 2025

Шофьор стреля на столично кръстовище
07 Дек. 2025

Варненският кмет защити арестантите на "Величие"
05 Дек. 2025

Кола се вряза в заведение във Враца
01 Дек. 2025

Варненският кмет заплаши със съд лъжесвидетелите
01 Дек. 2025

Кметът на Варна се включва в протестите
30 Ноем. 2025

Проблемите тепърва ще връхлитат Благомир Коцев
30 Ноем. 2025

Благомир Коцев е вече при семейството си
28 Ноем. 2025

Заможността на Коцев стана причина за 200 000 лв. гаранция
27 Ноем. 2025

Трима души загинаха при жестока катастрофа

25 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ