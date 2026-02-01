Медия без
Осем души загинаха в катастрофа с автобус край Анталия

01 Февр. 2026
8 загинали, 26 ранени в катастрофата

Осем души са загинали при тежка катастрофа с автобус в Турция. Инцидентът е станал в района Дьошемеалтъ в северната част на курортния град Анталия.

Пътнически автобус на компанията Buzlu, който предната вечер е потеглил от град Текирдаг към Анталия, около 10 часа сутринта в неделя се е ударил в мантинела на пътя и е паднал в канавката, съобщава агенция Anadolu.

По последни данни 26 души са ранени. Някои от тях, по информация на местните власти, са в критично състояние. Засега няма данни за самоличността на пътниците.

„Пътната настилка е била мокра и в района е имало мъгла. Това не е място, където се препоръчва висока скорост, но изглежда автобусът се е движел бързо“, цитира Anadolu губернатора на провинция Анталия Хулуси Шахин.

Той допълни, че точната причина за катастрофата ще бъде установена в хода на разследването.

 

 

 

 

