Осем души загинаха в катастрофа с автобус край Анталия

Осем души са загинали при тежка катастрофа с автобус в Турция. Инцидентът е станал в района Дьошемеалтъ в северната част на курортния град Анталия.

Пътнически автобус на компанията Buzlu, който предната вечер е потеглил от град Текирдаг към Анталия, около 10 часа сутринта в неделя се е ударил в мантинела на пътя и е паднал в канавката, съобщава агенция Anadolu.

По последни данни 26 души са ранени. Някои от тях, по информация на местните власти, са в критично състояние. Засега няма данни за самоличността на пътниците.

„Пътната настилка е била мокра и в района е имало мъгла. Това не е място, където се препоръчва висока скорост, но изглежда автобусът се е движел бързо“, цитира Anadolu губернатора на провинция Анталия Хулуси Шахин.

Той допълни, че точната причина за катастрофата ще бъде установена в хода на разследването.