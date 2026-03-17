Пиян американски генерал забравил секретни карти във влак

Доклад на контролен орган към Пентагона установи, че генерал-майорът от американската армия Антонио Агуто, който отговаряше за координацията на подкрепата за Украйна, е оставил класифицирани карти във влак в Полша за повече от ден по време на пътуване от Украйна през 2024 г., съобщи The Hill.

Документите по-късно са били възстановени от американското посолство, а Агуто поел отговорността, макар да остава неясно кой е имал контрол над тях по време на пътуването.

В доклада се посочва също, че Агуто е претърпял сътресение на мозъка, след като е пил обилно по време на вечеря в Киев, което е довело до многократни падания. Разследващите са стигнали до заключението, че първоначалното падане е било причинено от алкохолното му опиянение - генералът изпил две половинлитрови бутилки чача (силна алкохолна напитка от Грузия). След вечерята паднал и си ударил главата в стената. На следващата сутрин имал насрочена среща с държавния секретар на САЩ Блинкен. Предложили му да я отложи. Агуто отказал, а по пътя към срещата паднал отново, като си ударил челюстта в бетона. След това забравил във влака комплект секретни карти.

По-късно същата година той се пенсионира.