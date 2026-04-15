Украински дронове удариха най-големия нефтохим в Башкортостан

Гъст черен дим се стеле над нефтохима в Стерлитамак. Разстоянието от източната граница на Украйна до града е 1900 км.

На 15 април през деня украински безпилотни апарати атакуваха промишлената зона на град Стерлитамак в Башкортостан, съобщи ръководителят на републиката Радий Хабиров.

„Отломки паднаха на територията на едно от предприятията. Всички служби работят на място и гасят възникналия пожар. Изясняваме подробностите“, написа Хабиров в своя Telegram канал.

От своя страна местни жители съобщават за няколко силни взрива и гъст черен дим, който се издига над индустриалната зона и се вижда почти от всяка част на града.

По данни на Astra под удара е попаднал Стерлитамакският нефтохим. Предприятието е част от холдинга Росхим и е най-голямото от този тип в Башкортостан. Заводът е специализиран в производството на синтетични каучуци, фенолни антиоксиданти, компоненти за авиационно гориво, както и различни химически добавки и втвърдители.

Украински дронове атакуваха предприятието в началото на януари тази година, а през ноември 2025 г. поразиха цех за производство на агидол - добавка към авиационното гориво. От Главно управление на разузнаването на Украйна заявяват, че заводът произвежда продукция за нуждите на руската армия и военно-промишления комплекс.