Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Украински дронове удариха най-големия нефтохим в Башкортостан

15 Апр. 2026
Гъст черен дим се стеле над нефтохима в Стерлитамак. Разстоянието от източната граница на Украйна до града е 1900 км.
Гъст черен дим се стеле над нефтохима в Стерлитамак. Разстоянието от източната граница на Украйна до града е 1900 км.

На 15 април през деня украински безпилотни апарати атакуваха промишлената зона на град Стерлитамак в Башкортостан, съобщи ръководителят на републиката Радий Хабиров.

„Отломки паднаха на територията на едно от предприятията. Всички служби работят на място и гасят възникналия пожар. Изясняваме подробностите“, написа Хабиров в своя Telegram канал.

От своя страна местни жители съобщават за няколко силни взрива и гъст черен дим, който се издига над индустриалната зона и се вижда почти от всяка част на града.

По данни на Astra под удара е попаднал Стерлитамакският нефтохим. Предприятието е част от холдинга Росхим и е най-голямото от този тип в Башкортостан. Заводът е специализиран в производството на синтетични каучуци, фенолни антиоксиданти, компоненти за авиационно гориво, както и различни химически добавки и втвърдители.

Украински дронове атакуваха предприятието в началото на януари тази година, а през ноември 2025 г. поразиха цех за производство на агидол - добавка към авиационното гориво. От Главно управление на разузнаването на Украйна заявяват, че заводът произвежда продукция за нуждите на руската армия и военно-промишления комплекс.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Украйна, украински удари по руска територия

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?