Мерц предлага Украйна да стане бързо "асоцииран член" на ЕС

В писмо до лидерите на ЕС Урсула фон дер Лайерн и Антонио Коща, германският канцлер Фридрих Мерц предложи на Украйна да бъде предоставен нов статут на „асоцииран член“, съобщи "Ройтерс", цитирана от БТА.

Статутът на „асоцииран член“ ще позволи на страната да участва в срещите на върха на ЕС и в срещите на министрите, но без право на глас. Мерц също така предложи на членовете на ЕС да поемат „политическо задължение“ да прилагат разпоредбата на блока за взаимна помощ спрямо Украйна „с цел създаване на съществена гаранция за сигурност“.

"Очевидно няма да успеем бързо да приключим процеса по присъединяване на Украйна към ЕС, предвид многобройните препятствия и комплексните политически процеси по ратификация”, пише Мерц. "Това, което си представям, е политическо решение, което приближава Украйна значително до Европейския съюз и институциите му веднага”, допълва той.

Германският канцлер очаква да обсъди предложението с лидерите на Европейския съюз. Предложението може да бъде посрещнато с известен скептицизъм както от партньорите на Германия в ЕС, така и от самата Украйна, която се опасява, че подобни временни решения биха могли да я оставят в състояние на несигурност без предвидим край.

Въпреки че 2027 г. беше предложена като възможна дата за присъединяването на Украйна към ЕС в 20-точков мирен план, обсъден от САЩ, Украйна и Русия, европейските официални лица считат, че пълноправното членство на страната е малко вероятно през следващите няколко години.