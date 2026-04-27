Мерц: САЩ са унизени от Иран

Днес, 18:28
Фридрих Мерц
ЕПА/БГНЕС
Фридрих Мерц

САЩ са "унизени" от Иран, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, предупреждавайки, че конфликтът вероятно няма да приключи скоро, предадоха ДПА и БТА.

"Иранците очевидно са по-силни от очакваното и американците очевидно нямат убедителна преговорна стратегия", каза Мерц по време на посещение в училище в град Марсберг. "Проблемът с подобни конфликти винаги е, че можеш да ги започнеш по всяко време, но въпросът е дали и как ще можеш да ги приключиш. В продължение на 20 години бяхме свидетели на болезнена демонстрация на този факт в Афганистан. Видяхме го и в Ирак."

САЩ "съвсем очевидно влязоха в тази война без никаква стратегия", каза Мерц, което прави още по-трудно прекратяването на конфликта. "Особено след като иранците очевидно преговарят много умело – или просто много умело не преговарят", добави той. "Цяла нация бива унизена от иранското ръководство."

"В момента ситуацията е доста заплетена", каза канцлерът. "И ни струва много пари. Този конфликт, тази война срещу Иран, има пряко въздействие върху брутния ни вътрешен продукт."

"Германия запазва предложението си да разположи миночистачи, за да помогне за отваряне на Ормузкия проток, който е от основно значение за световните доставки на петрол", каза Мерц. Предпоставката за това обаче е първо да се прекратят военните действия.

Фридрих Мерц се спря и на въпроса с украинския конфликт. Според него по-тясната интеграция на Киев в ЕС е жизненоважна за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

"Надяваме се, че в някакъв момент ще има мирен договор с Русия. Тогава е възможно част от територията на Украйна вече да не е украинска", каза Мерц по време на дискусията с ученици в град Марсберг. За да може украинският президент Володимир Зеленски да осигури мнозинство за това на референдум, той трябва да може да каже на сънародниците си, че е "проправил за тях пътя към Европа".

Посещението на канцлера в гимназията "Карл Велики" в Марсберг беше част от Деня на европейския проект, който училищата в цяла Германия отбелязват с различни събития, посветени на ЕС.

Ключови думи:

Фридрих Мерц, Иран

