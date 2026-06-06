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Напрежението в Близкия изток отново ескалира

Иран и САЩ размениха удари в Ормузкия проток

Днес, 09:13
Иран изстреля ракети към американските бази в Близкия изток
БГНЕС/ЕПА
Иран изстреля ракети към американските бази в Близкия изток

Напрежението в Близкия изток отново ескалира, след като иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че е атакувал с ракети американски бази в региона в отговор на американски удари по иранските острови Сирик и Кешм.

Информацията беше разпространена чрез изявление на КГИР, излъчено по иранската държавна телевизия и цитирано от международните агенции.

Според КГИР атаките са били насочени срещу "вражески бази в региона", като за целта са използвани ракети. Оттам твърдят, че са поразени американски обекти в Кувейт и Бахрейн. 

Атаката бе потвърдена и от САЩ, но оттам твърдят, че ракетите са прихванати.

Американските сили прехванаха ирански балистични ракети и дронове, изстреляни по посока на Ормузкия проток и Залива, съобщи Централното военно командване на САЩ (СЕНТКОМ), цитирано от Ройтерс. 

Техеран изстреля седем балистични ракети по Кувейт и Бахрейн само часове след като СЕНТКОМ свали четири ирански дрона камикадзе, изстреляни по посока на Ормузкия проток, се посочва в съобщението и се допълва, че щурмовите безпилотни летателни апарати са представлявали пряка заплаха за корабоплаването в региона. В изявлението си иранците твърдят, че са обстрелвали четири танкера, които според тях са направили опит да преминат през Ормузкия проток без разрешение от иранските власти.

Американските сили впоследствие удариха ирански крайбрежни радарни станции в Горук и на остров Кешм като защитна мярка срещу по-нататъшни атаки срещу корабоплаването, посочва СЕНТКОМ.

Оттам допълниха, че по първоначални данни шест от изстреляните от Иран ракети са прехванати, а седмата не е достигнала целта си.

Техеран отправи и директно предупреждение към Съединените щати, заявявайки, че Вашингтон ще носи отговорност за последствията от евентуално пълно затваряне на протока, ако продължи да създава "неприятности" в региона.

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