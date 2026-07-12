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Тръмп обяви Ормузкия проток за отворен отново

Това стана, след като САЩ поразиха 140 обекта в Иран

12 Юли 2026Обновена
Ормузкият проток е отново затворен
Ормузкият проток е отново затворен

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Ормузкият проток е отворен за търговско корабоплаване, независимо, че американската и иранската армии продължават да си разменят удари.

Ормузкият проток е отворен за всички кораби, а американските военни сили са „разположени и подготвени“ да гарантират свободата на корабоплаването, заяви и Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ). 

Същевременно Британската агенция за морски търговски операции към Кралските военноморски сили (UKMTO) запази високата степен на заплаха за корабоплаването в протока. „Иранските атаки, извършени 7 пъти от 12 юни насам, повишиха нивото на заплаха до степен „високо“, което означава висока вероятност от преднамерени враждебни действия в настоящите условия“, се посочва в съобщение на агенцията. „Неотдавнашните потвърдени инциденти сочат, че обстановката в областта на сигурността остава напрегната и изисква изключителна бдителност“, се допълва в текста.

По-рано СЕНТКОМ обяви с публикация в социалната платформа Х, че е завършена третата вълна от удари срещу Иран, започнати тази седмица. За изминалото денонощие са поразени приблизително 140 ирански военни обекта, включително бази за ракети и дронове, военноморски арсенал, складове за боеприпаси, комуникационно мрежи и брегови наблюдателни пунктове, уточни командването.

Ударите по Иран са започнали след иранска атака срещу плаващия под кипърски флаг контейнеровоз "Галакси" в Ормузкия проток. Според американските военни е имало повреда в кърмата, а на борда е избухнал пожар.

Военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) бяха казали, че Ормузкият проток е затворен до второ нареждане, след като са произвели предупредителни изстрели по посока на кораб, който се опитал да премине по неразрешен маршрут.

Военният съветник на иранския върховен лидер Моджтаба Хаменей - Мохсен Резаи, определи днес Ормузкия проток като по-важен от атомните бомби, предаде Франс прес.

Бившият ръководител на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) изрази категоричното мнение, че свързващият Персийския залив с Индийския океан проток, който е точка на напрежение със Съединените щати, е по-важен за Иран от ядрената му програма.

"Този ​​стратегически проток е по-важен от десетки атомни бомби и Ислямска република Иран ще го защити“, каза Резаи, цитиран от новинарската агенция ИСНА, визирайки ядрената програма на Техеран, за която САЩ, Израел и западноевропейски страни подозират, че има военни цели.

Техеран отрича това, като настоява за правото си на ядрена енергия за граждански цели, отбелязва АФП.

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САЩ, Иран

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