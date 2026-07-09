България няма да налага вето на 21-вия пакет санкции срещу Русия

България няма да наложи вето на 21-вия пакет от санкции срещу Русия. Това стана ясно от интервю на военния министър Димитър Стоянов пред Би Ти Ви.

Днес правителството одобри позицията на България. "В нея е записано, че страната ни има резерви спрямо включването на лицата, които вече обяви премиерът Радев", заяви Стоянов. Наскоро министър-председателят каза, че България е против включването в списъка на руския патриарх Кирил на един от акционерите в "Лукойл" - Вагит Алекперов. Страната ни обаче няма да налага вето. Това може да се приеме за промяна в позицията, след като на 19 юни в Брюксел премиерът Румен Радев в прав текст обяви на няколко пъти зададен му въпрос: "Да, ще наложим вето".

Досега Радев няколко пъти се заканва да действа решително по отношение на санкциите, защото "защитавал националния интерес". Премиерът се аргументира, че "руската православна църква има заслуга за освобождението на България от османско робство", както и че не се интересува конкретно от руския патриарх, а от "милионите руски вярващи". За Алекперов пък обясни: "Имайки предвид че "Лукойл" предяви арбитраж към България за 3 млрд. евро, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се простреляме в крака".

Вагит Алекперов напусна ръководството на "Лукойл" още през април 2022 г., когато САЩ, Великобритания и Австралия му наложиха персонални санкции заради войната срещу Украйна. Той притежава около 3,12% от акциите на "Лукойл" и по собствените му думи се е оттеглил от управлението на компанията.