Борисов поздрави Радев за двойната игра с Русия

"Радев заслужава да бъде поздравен. По начина, по който съумява да комуникира с обществото - това, което касае за българска консумация неговите избиратели. Това, което очакват да чуят, и съответно - поводението му в Брюксел. И изключително добре го направи. Защото, ако видим съобщението на Европейския съвет, какво излиза: че досега санкциите, включително икономическите, секторните, бяха за 6 месеца. Сега вече, когато и Радев е в Европейския съвет, а Орбан го няма, те са за 1 година. Правите ли разлика? Приети с абсолютно мнозинство, за което България е допринесла също", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на младежката академия на партията в град Раковски.

Преди 2 дни в Брюксел Европейският съвет удължи с една година санкциите срещу Русия за войната в Украйна. Европейските лидери решиха единодушно - т.е. и Радев е гласувал "за", продължаването на вече действащите ограничения с 12 вместо с шест месеца, както беше досега. Решението е първият път, когато подобни санкции - насочени към различни сектори на руската икономика, се подновяват за една година.

То не се отнася към 21-ия санкционен пакет, който Румен Радев обяви, че ще блокира, за да извади от предложените от Европейската комисия ограничения за руския патриарх и бившия шеф на “ Лукойл” Вагит Алекперов.

Насочването на вниманието на българските политици към ветото за руския патриарх Борисов окачестви като много майсторски ход: "А това, че много майсторски той успя да вкара, включително моите колеги от ПП-ДБ, или все по-кресливите хора от "Възраждане", които само си търсят повод, за да се изявят - пусна димката с руския патриарх, пусна димката за други санкции, които евентуално през юли не би подкрепил. И всъщност истинският, големият успех е, че от 6 месеца, санкциите станаха на 1 година да се предоговарят, включително икономически. Вече го имаме налице."

"Кое вие, медиите в България не разбрахте - вашите кореспонденти много точно хванаха всичко и се справиха много добре. А какво общо има офицер от ДС и тяхното КГБ, който станал патриарх - там всичко е ясно. Да, безспорно, ако наричаме руската църква братска, същото важи и за украинската църква. И нашата църква е православна, три братски църкви, първите две се скарали. Какво общо има с нас това?!", заключи Борисов.

Депутатът от управляващата партия "Прогресивна България" проф. Румен Миланов даде друго тълкувание за патриарх Кирил. Той защити ветото върху руските санкции, защото руският патриарх "не е тръгнал да стреля с "калашник" и да произвежда дронове, както и, че няма проблем, че освещава ракети, защото българският патриарх освещавал бойни знамена".

„Казват, че България не е лоялна към Европа. Но по-важно е да е лоялна към България. Този случай показва, че имаме позиция по определени въпроси, които съответстват в крайна сметка на нашите интереси“, подчерта проф. Миланов пред bTV.

Той коментира и изказването на акад. Николай Денков, че позицията на България ще я изолира от европейските партньори. „Къде са икономическите последици? Ние сме тръгнали да изграждаме съвременна държава, а работим с думи на Х и Y, които приемаме за меродавни“, коментира той.

По думите му не водим различна политика спрямо Русия. „Говорим за позицията ни като православна държава към православието. Интересно ще е каква е позицията на Гърция и Кипър“. „България съвсем спокойно може да бъде посредник за мир между Русия и Украйна. Тя е член на НАТО и ЕС. Съвсем нормално е да има такава позиция“, смята още Миланов.