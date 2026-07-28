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Човекът зад втория мандат на Радев предупреждава за нов удар по БСП

Копринков обещавал: „Силните после ще дойдат при нас.“

28 Юли 2026
Цветеслава Гълъбова
Цветеслава Гълъбова

Не съжалявам и не оценявам като грешка това, че подкрепих Румен Радев за втори президентски мандат. Хората, обстоятелствата и ситуациите се променят. Това заяви пред БНР д-р Цветеслава Гълъбова, която беше председател на Инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Румен Радев и Илияна Йотова за втория им мандат начело на държавата.

В интервю за предаването „12+3“ тя разкри, че през 2022 г. е имала среща с Николай Копринков — тогава съветник на държавния глава, а впоследствие началник на кабинета му в Министерския съвет. По думите ѝ той ѝ е представил концепция за ново гражданско сдружение, което след края на президентския мандат на Радев да прерасне в политическа партия.

Планът предвиждал обучение на активисти по администрация, европейско законодателство и реторика с цел подготвяне на кадрова банка за бъдещия проект. Гълъбова първоначално подкрепила идеята, но останала шокирана от думите на Копринков относно изграждането на структурите: „Каза, че е ясно, че структурите на БСП ще дойдат. Това ми прозвуча ужасно.“ На въпроса ѝ откъде ще бъдат намерени необходимите средства, Копринков отговорил: „Силните ходят след властта — сега са при Бойко Борисов, после ще дойдат при нас.“

Гълъбова подчерта голямата отговорност на инициативните комитети, тъй като членовете им залагат своя авторитет. Тя призна, че преди кампанията не е познавала лично Радев и Йотова, но им е гласувала пълно доверие с амбицията да направи нещо добро за страната.

В коментар за предстоящата президентска надпревара тя посочи, че подкрепата на БСП за Йотова би досъсипала партията.

Гълъбова разкри още, че през 2022 г. е отказала предложение от Румен Радев да стане заместник-министър на здравеопазването, с аргумента, че нейната основна кауза е изграждането на нова психиатрична болница.

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Ключови думи:

Цветеслава Гълъбова, Румен Радев

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