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ДАНС описа страховити рискове пред България

Службата се хвали с десетки изгонени или недопуснати в страната шпиони, но без имена

27 Юли 2026
ДАНС отчита куп рискове пред националната сигурност
ДАНС отчита куп рискове пред националната сигурност

ДАНС описва страховите рискове и много критични зони пред България. Контраразузнавателната служба направи това в годишния си доклад, който е на дневен ред за приемане от правителството и парламента. Рисковете са свързани с енергетика, здравеопазване, фармация, екология, комуникация, транспорт, горива, инфраструктура, хакерски атаки, продоволствие, финанси, злонамерени държави, терористични организации.

На първо място, службата поставя рисковете от сложната геополитическа обстановка, конфликтите, хибридните заплахи и кибератаките, както и все по-честите природни бедствия в резултат на изменението на климата. Тук са посочени опасностите от въздействия върху сигналите на глобалните системи за навигиране и позициониране (GNSS/GPS), проблемите със свободноплаващи морски мини, както и с отклонени ракети и безпилотни морски апарати. Нападенията над танкери и петролна инфраструктура в Черно море пък повишават опасността от разливи и екологични щети и водят до увеличаване на цените на транспортните застраховки и услуги, разказва ДАНС.

Според службата остава висок рискът от саботажи и кибероперации срещу обекти от критичната инфраструктура в сферата на държавното управление, енергетиката, транспорта и комуникациите, продоволствието, здравеопазването и водоснабдяването, произтичащи както от злонамерени държави, така и от недържавни субекти, в т. ч. престъпни, екстремистки или терористични организации.

Нараства и интензитетът на рисковете, свързани с използването на изкуствен интелект, за провеждане на кибератаки и дезинформационни кампании, в т. ч. като елемент на хибридния инструментариум. ДАНС описва като критична зона прилагането на мерки за физическа и информационна защита на отделни стратегически обекти. 

Службата изрежда и значими, според нея процеси, които създават рискове за България. Сред тях е посочена "необходимостта за осигуряване на дейността на стратегически производства и на енергийната сигурност в контекста на нарушени вериги за доставки и санкции срещу ПАО „Лукойл“, засягащи активи у нас". Тук са и ненапълно преодоляната зависимост от руско ядрено оборудване, резервни части и експертиза. ДАНС посочва като проблеми затрудненията при балансирането на електроенергийната система, както и честите аварии в електропреносната мрежа. 

Според службата риск е и влошеното финансово състояние на значими въгледобивни дружества и забавените инициативи за преквалификация на заетите в сектора и за използване на минните терени за проекти от „зелената“ енергетика. Описани са и проблемите с проектите за железопътна и автомобилна инфраструктура.

ДАНС отчита като критична зона проблемите с достъпа и качеството на здравните услуги и опитите за посегателства срещу публични ресурси за здравеопазване, както и дефицитите на фармацевтичния пазар, свързани с логистични затруднения и неравномерно разпределение, схеми за паралелен износ и нарастващо потребление, включително без лекарско предписание.

Службата твърди и че има уязвимости в агрохранителната верига, водещи до пазарни изкривявания, нелоялна конкуренция, непозволен внос и предлагане  опасни за здравето хранителни продукти и препарати за растителна защита.

Като рискови и критични места са описани нарушената речна проводимост, включително в резултат на незаконен добив на инертни материали, замърсяването на въздуха и водите от промишлеността и селското стопанство и нарушенията при съхранението на опасни химически вещества.

България остава обект на въздействие от редица хибридни актьори. Подходите им са насочени към: влияние върху външнополитически позиции и процеса на вземане на решения, намаляване на кохезията в обществото и подмяна идентичността на групи от населението; манипулиране на обществени нагласи и възприятия; създаване и поддържане на зависимости в различни сфери, се отбелязва още в доклада.

В годишния си доклад, ДАНС за пореден път се хвали с изгонени или недопуснати шпиони и лица, застрашаващи националната сигурност, но отново напълно анонимно, без яснота какво точно са направи въпросните хора и какво е извършила самата агенция. 

Според документа активността на чуждите специални служби у нас остава „устойчиво висока“ заради войната в Украйна, напрежението в Черноморския регион и ангажиментите на България като член на ЕС и НАТО. ДАНС отчита, че основните цели на чуждите разузнавания остават придобиването на чувствителна информация и изграждането на позиции за влияние в държавната администрация, стратегически предприятия, медиите, неправителствения сектор и образователните институции.

В областта на финансовата сигурност ДАНС е работила по противодействие на изпирането на пари, заобикалянето на международните санкции, финансовите измами и схемите за незаконно финансиране. Особено внимание е отделено на опитите за подпомагане на санкционирани лица и компании и на защитата на финансовата система от външно влияние. Не се посочват никакви конкретни данни, а случаят "Баба Алино" изобщо липсва в документа.

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ДАНС, годишен доклад

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