Кабинетът махна Деньо Денев като шеф в ДАНС

Кабинетът на Румен Радев махна от шефското място в ДАНС Деньо Денев, който често бе определян за човека на Делян Пеевски в агенцията.

Това стана с решение и изключително лаконично правителствено съобщение, в което се казва: "Министерският съвет прие решение, с което освобождава предсрочно Деньо Денев от длъжността заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“". Не са посочени каквито и мотиви за махането му.

Правителството взима курс за махането и на и.ф. шефа на ДАНС Правителството очевидно взима курс за махането и на и. ф. председателят на ДАНС Деньо Денев. Това става при много сложна юридическа игра. В момента секцията за ръководство на Агенцията има абсурден изглед. Там е посочено, че Деньо Денев е и. ф.

Денев е назначен за зам.-председател на ДАНС през 2023 г. Той е определян за човека на Пеевски в Агенцията от Кирил Петков. "В поредния опит за овладяване на институциите, двуглавата диктатура иска да инсталира за шеф на ДАНС Деньо Денев, човек доказал своята 100% лоялност към Пеевски-Борисов, като скалъпи доклада срещу машинното гласуване и реално премахна машинното гласуване за местния вот през 2023 г.", написа в прав текст бившият премиер и доскорошен шеф на ПП преди месеци.

Правителството на Росен Желязков пробва да направи Денев титуляр през миналата година, но тогавашният президент Румен Радев отказа да издаде указ. Затова мнозинството в НС в лицето на ГЕРБ, ДПС, ИТН, БСП, промени закона и направи така, че шефът на ДАНС не да назначава с президентски указ, а да се избира от парламента. За да стане това обаче не стигна времето при редовния кабинет на Желязков, който предложи именно Денев за постоянен шеф. Сега се изтегля именно това предложение.

Веднага с идването си на власт, правителството на Радев прие решение, с което определи Станчо Станев за зам.-председател на Държавна агенция „Национална сигурност" за срок от 5 години, считано от 8 май 2026 година. Правителството реши също така Станев да изпълнява функциите на председател на ДАНС до назначаването на нов председател на Агенцията.

Решението бе напълно изненадващо като се има предвид, че Станев няма професионален опит в дейността на агенцията, като е бил години наред част от личните охрани на президенти, а сега в ДАНС идва от митницата в София.

Всички останали шефове на служби са назначавани от Радев и негови служебни правителства, тоест може да се смята, че той е овладял вече целия сектор за сигурност.

Предисторията

Историята около Деньо Денев има и предистория. Всичко тръгна след като тогавашният президент и настоящ премиер Румен Радев подписа указа за освобождаването на Пламен Тончев като шеф на ДАНС. Тончев бе избран за председател на Комисията по досиетата, което си беше повече от понижение и се оценяваше като махане на човека на Радев в ДАНС. Почти веднага след това бе определен за и. ф. председател на ДАНС именно Деньо Денев. Дотогава Денев беше зам.-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Битката за ДАНС тръгна веднага след като Пламен Тончев зае поста председател на ДАНС през май 2021 г., когато предсрочно бяха прекратени пълномощията на предходния ръководител на агенцията Димитър Георгиев. Това стана по предложение на един от служебните кабинети на Радев. Преди изтичането на мандата му през април 2023 г. Министерският съвет прие решение, с което предложи на президента Румен Радев да го преназначи на същата длъжност и неговият мандат трябваше да изтече през 2028 г.

Дни преди смяната на Тончев президентът обяви, че отстраняването му "е само етап от похода срещу демокрацията". “Целта е много ясна - овладяване на службите, за да се прикрият кражбите, за да бъдат използвани като бухалка срещу неудобните”, посочи тогава Радев.

В същото време от ПП-ДБ поискаха изслушване на Пламен Тончев в парламента, защото подозираха, че той е бил притиснат да се премести от ДАНС в Комисията по досиетата. Тогава все още съпредседателят на ПП-ДБ Кирил Петков заяви пред журналисти в парламента, че от медии се е запознал с информация за потенциален скандал, в който е намесено и името на сина на Тончев.

Кирил Петков побърза да обясни, че ПП-ДБ не одобряват работата на шефа на ключовата агенция по сигурността, но мотивира искането за изслушването с това, че е притеснително Тончев да бъде понижен от ръководител на ДАНС до "главен архивар тихомълком". Също така преместването му можело да се отрази на националната сигурност, докато наблизо се води война.

Кирил Петков коментира и евентуалното поемане на ДАНС от Деньо Денев още два месеца преди той да бъде сложен временно на този пост. Петков написа във Фейсбук, че "дуетът Пеевски-Борисов бавно и методично се опитва да установи двуглава диктатура в България". Според него ДАНС е "особено важна за подслушването на опозицията и гражданите".

Бърза кадрова промяна и в армията

Министерският съвет прие Решение за предложение до президента за издаване на указ, с който да освободи бригаден генерал Любомир Монов от длъжността „Директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране“ и от военна служба по взаимно съгласие на страните", съобщава МС. Изрично е записано, че съгласието е "изразено писмено".

Правителството предлага полк. Методи Методиев да бъде назначен за временно изпълняващ задълженията на „Директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране“, до назначаване на титуляр, за срок не по-дълъг от една година, добавят от правителството.