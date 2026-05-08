Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Станчо Станев става и.ф. председател на ДАНС

08 Май 2026
Сградата на ДАНС
БГНЕС
Сградата на ДАНС

Министерският съвет прие решение, с което определя Станчо Станев за заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност" за срок от 5 години, считано от 8 май 2026 година. Правителството реши също така Станев да изпълнява функциите на председател на ДАНС до назначаването на нов председател на Агенцията. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Станчо Станев притежава богат професионален опит и отлични организаторски и ръководни качества, придобити през годините на работа в сферата на сигурността, представя го пресцентърът. Дългогодишен служител е на Националната служба за охрана, а от 2023 година до момента работи в териториална дирекция „Митницa – София". Притежава образователно-квалификационна степен „магистър" по специалността „Финанси" в УНСС.

Преди няколко часа премиерът Румен Радев заяви, че досегашният председател на ДАНС Деньо Денев ще бъде махнат. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Станчо Станчев, ДАНС

Още новини по темата

ДАНС с нови наказания за агенти, ако откажат тест за дрога и алкохол

05 Апр. 2026

ГЕРБ, ДПС и ИТН не допуснаха огласяване на всички данни по "Петрохан"

04 Март 2026

Опозицията замеси ДАНС в скока на цените на водата

27 Февр. 2026

Правителството взима курс за махането и на и.ф. шефа на ДАНС
23 Февр. 2026

Страсбург осъди България заради внедрените агенти на ДАНС

18 Февр. 2026

Шефът на ДАНС отрече на Петрохан да е имало агенти
12 Февр. 2026

Въвеждат се задължителни пешеходни походи за служителите на ДАНС
27 Яну. 2026

Кандидат-шефът на ДАНС заобиколи името на Пеевски
20 Ноем. 2025

Депутати идват в НС за заплати, но не и за работа
14 Ноем. 2025

В НС разчистиха пътя на Денев за шеф на ДАНС
13 Ноем. 2025

НС по спешност натика ДАНС в сделките на "Лукойл"
06 Ноем. 2025

МС пак предложи Деньо Денев за шеф на ДАНС, но вече на парламента
05 Ноем. 2025

Радев наложи вето на закона за ДАНС и "Лукойл"
05 Ноем. 2025

Екссъветник на Радев ще е докладчик по делото в КС за закона за ДАНС
03 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев може да падне в капана на собствената си сила
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса