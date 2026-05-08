Станчо Станев става и.ф. председател на ДАНС

Министерският съвет прие решение, с което определя Станчо Станев за заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност" за срок от 5 години, считано от 8 май 2026 година. Правителството реши също така Станев да изпълнява функциите на председател на ДАНС до назначаването на нов председател на Агенцията. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Станчо Станев притежава богат професионален опит и отлични организаторски и ръководни качества, придобити през годините на работа в сферата на сигурността, представя го пресцентърът. Дългогодишен служител е на Националната служба за охрана, а от 2023 година до момента работи в териториална дирекция „Митницa – София". Притежава образователно-квалификационна степен „магистър" по специалността „Финанси" в УНСС.

Преди няколко часа премиерът Румен Радев заяви, че досегашният председател на ДАНС Деньо Денев ще бъде махнат.