Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Правителството взима курс за махането и на и.ф. шефа на ДАНС

Кабинетът отмени решението на предишния Министерски съвет, с което се предлагаше на НС Деньо Денев да стане титуляр

23 Февр. 2026
Този абсурден изглед има в момента секцията за ръководството на ДАНС
Този абсурден изглед има в момента секцията за ръководството на ДАНС

Правителството очевидно взима курс за махането и на и.ф. председателят на ДАНС Деньо Денев. Това става при много сложна юридическа игра. В момента секцията за ръководство на Агенцията има абсурден изглед. Там е посочено, че Деньо Денев е и.ф. председател и пак Деньо Денев е зам.-председател на ДАНС.

В понеделник стана ясно, че служебният Министерски съвет оттегля предложението до парламента за избор на председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).  На първото си заседание правителството е приело решение, с  което отменя Решение № 750 от 2025г. за предложение до Народното събрание за избор на председател на ДАНС.  Въпросното решение за предложение до Народното събрание е за избор на Деньо Денев за председател на ДАНС. То беше прието от Министерския съвет с премиер Росен Желязков през ноември 2025 г. 

Очевидно целта е да не би Народното събрание, в което е ясно кой има мнозинство, да вземе, че да направи Денев титуляр. 

Денев е определен за зам.-председател на ДАНС през 2023 г. Той е определян за човека на Пеевски в Агенцията от Кирил Петков. "В поредния опит за овладяване на институциите, двуглавата диктатура иска да инсталира за шеф на ДАНС Деньо Денев, човек доказал своята 100% лоялност към Пеевски-Борисов, като скалъпи доклада срещу машинното гласуване и реално премахна машинното гласуване за местния вот през 2023 г.", написа в прав текст бившият премиер и доскорошен шеф на ПП.

Правителството на Росен Желязков пробва да направи Денев титуляр през миналата година, но тогавашният президент Румен Радев отказа да издаде указ. Затова мнозинството в НС в лицето на ГЕРБ, ДПС, ИТН, БСП,  промени закона и направи така, че шефът на ДАНС не да назначава с президентски указ, а  да се избира от парламента. За да стане това обаче не стигна времето при редовния кабинет на Желязков, който предложи именно Денев за постоянен шеф. Сега се изтегля именно това предложение.

Следващата стъпка би могла да бъде отмяната на решенията на МС за определяне на Денев за и.ф. председател и преди това и за зам.председател.

Деньо Денев
БГНЕС Деньо Денев
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ДАНС, Деньо Денев

Още новини по темата

Страсбург осъди България заради внедрените агенти на ДАНС

18 Февр. 2026

Шефът на ДАНС отрече на Петрохан да е имало агенти
12 Февр. 2026

Въвеждат се задължителни пешеходни походи за служителите на ДАНС
27 Яну. 2026

Кандидат-шефът на ДАНС заобиколи името на Пеевски
20 Ноем. 2025

Депутати идват в НС за заплати, но не и за работа
14 Ноем. 2025

В НС разчистиха пътя на Денев за шеф на ДАНС
13 Ноем. 2025

НС по спешност натика ДАНС в сделките на "Лукойл"
06 Ноем. 2025

МС пак предложи Деньо Денев за шеф на ДАНС, но вече на парламента
05 Ноем. 2025

Радев наложи вето на закона за ДАНС и "Лукойл"
05 Ноем. 2025

Екссъветник на Радев ще е докладчик по делото в КС за закона за ДАНС
03 Ноем. 2025

Франция изпрати в затвора четирима българи заради участие в руска акция
31 Окт. 2025

Правителството ще има седмица, за да предложи шеф на ДАНС
29 Окт. 2025

НС предаде бъдещата сделка за "Лукойл" в ръцете на ДАНС
24 Окт. 2025

Радев предрече скорошен край на "коалицията Магнитски"
23 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?