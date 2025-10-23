Радев предрече скорошен край на "коалицията Магнитски"

Президентът Румен Радев обяви съюза между ГЕРБ-СДС и ДПС-НН за "коалиция Магнитски" и предрече, че тя няма да оцелее дълго. "Вчера бе официализирана коалицията „Магнитски“ – Пеевски управлява, Борисов изпълнява, както каза самият той. Но добрата новина е, че изострянето на тази криза води към нейната логическа развръзка, защото управленската колаборация не може да трае дълго, тъй като поставя българите, включително членовете на ГЕРБ и самия Борисов, на произвола на прищевките на един човек", заяви държавният глава пред журналисти.

Той повтори, че няма намерение да приеме от правителството транспорт за администрацията му, след като мнозинството в парламента лиши "Дондуков" 2 от превоза на НСО. По-рано днес Борисов заяви, че колите и шофьорите, които президентството е ползвало, трябва да му се прехвърлят. "Коли, шофьори, горива, части, за да се спре с този цирк - отпред и отзад джипове, а по средата една “Шкода“… Никой не е взел бронираните автомобили на президента Радев, те са си там. Негова воля е, че се е качил на "Шкода", каза водачът на ГЕРБ-СДС.

"Държавата не е игра на колички, а след като не успяха да блокират дейността на президентската институция, управляващите ни поднасят данайски дарове, за да я компрометират. Те нямат търпение да погазят собствените си закони с неработещи решения, като дават автомобили, които ще стоят като паметници незнайно къде. Правят го не от държавен интерес или защото се излагаме пред втора чуждестранна делегация, а от паника, защото все повече хора питат защо Борисов и Пеевски се возят на чисто новите бронирани автомобили, които се полагат на премиера и на председателя на Народното събрание", смята обаче президентът.

Междувременно Народното събрание отхвърли тази сутрин ветото, което Радев наложи върху промените в Закона за ДАНС, според които председателят на агенцията по сигурността вече ще се избира от парламента, а държавният глава губи правомощието си да го утвърждава със свой указ. Това е сериозен удар върху Радев – указът беше неговата възможност да упражнява контрол върху назначенията на управляващите в ДАНС.

Поправките в Закона за ДАНС бяха прокарани със светкавична бързина от управляващите през парламента - на първо и второ четене в един и същи ден. С премахването на президентския указ мнозинството на ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП-ОЛ и ИТН смята да разчисти пътя на своя фаворит за председател на агенцията - Деньо Денев, временният шеф на ДАНС, когото Радев отказа да утвърди за постоянен председател. Управляващите прокараха аналогични промени в законите за цивилното разузнаване ДАР и службата за подслушване ДАТО, в които утвърждаването на техните шефове също доскоро зависеше от президентски указ.

Радев наложи вето - едно от малкото му останали оръжия, върху трите закона. В мотивите си той посочи, че "споделената компетентност между държавния глава и правителството представлява гаранция за обективна оценка на опита и качествата на кандидатите". "По този начин процесът по назначаване или освобождаване на председателя на ДАНС не зависи от промените в политическата конюнктура. Законът за изменение на Закона за ДАНС неоснователно компрометира тези гаранции и ще доведе до реполитизиране на процеса", смята държавният глава.

От опозицията в парламента подкрепиха неговата позиция. Според Николай Радулов от МЕЧ в момента се извършва реполитизация на специалните служби. "През 2013 г. не пуснахме Делян Пеевски да влезе през вратата на ДАНС, а сега го пускаме да влезе през прозореца. Глупаво държание и хората ще ни се смеят, както се смееха на безумните решения на Станишев и сие през 2013 г. Това е първият признак на това, че държавата се превръща в нещо отпреди 1989 г.", посочи депутатът.

Бойко Рашков от ПП-ДБ, напомни, че преди десетилетие точно ГЕРБ наложи модела на управление на ДАНС, който сега отменя, и го направи с мотива, че президентът упражнява балансираща роля в назначенията. Според него сегашните промени са израз на "изява на политическа омраза към един човек, от когото управляващите се страхуват." "Една и съща политическа върхушка формално ще прави предложение за назначение на председателя на ДАНС. Няма наивници, които да смятат, че днешният премиер на нашата страна взима самостоятелни решения", допълни Рашков, който е бивш вътрешен министър.

Златан Златанов от "Възраждане" каза, че лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски стои в основата на сегашните промени. "Изменя се цяло законодателство, за да се угоди на един човек, който смята, че държавата е негова еднолична фирма", смята Златанов.

От страна на управляващите реагира единствено Маноил Манев от ГЕРБ-СДС. Не го направи, за да отговори на критиките по същество, а защото се беше обидил на Рашков, който недоволстваше от начина, по който Манев ръководи парламентарната комисия по вътрешна сигурност. Манев обвини бившия шеф на МВР, че се опитва да се хареса на президента. "Абе, няма да ви хареса, да знаете. Не че съм му фен, не че го познавам. Използва ви", каза депутатът от ГЕРБ-СДС.

При гласуването ветото беше отхвърлено със 127 гласа - от ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП-ОЛ, ИТН и четирима независими. Сега Радев няма друг избор, освен да обнародва закона. Същото се очаква да се случи и с ветото, което наложи върху законите за ДАР и ДАТО.