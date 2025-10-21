Медия без
Радев отхвърли офертата на Пеевски за нови автомобили

Някой се опитва да направи негативна сензация с "Българската Коледа", смята президентът

Днес, 12:02
Държавният глава говори пред журналисти след официалното откриване на Годишната конференция на Международната асоциация на обществените медии.
Държавният глава говори пред журналисти след официалното откриване на Годишната конференция на Международната асоциация на обществените медии.

Президентът Румен Радев отрече да има проблеми с обществената поръчка за медицинско оборудване по линия на благотворителната инициатива "Българската Коледа", провеждана под неговия патронаж. Вчера се разбра, че Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) e стартирала проверка на процедурата заради жалба на фирма. Държавният глава отхвърли и предложението на ДПС-НН на Делян Пеевски държавата да закупи нови автомобили за президентската администрация.

Според Радев обществените поръчки със средства от "Българската Коледа" се провеждат "по ясен и прозрачен алгоритъм – с комисия от инженери от Военномедицинска академия и професори от Техническия университет, под наблюдението на Експертния съвет към инициативата, който обхваща водещи педиатри от цялата страна и също така БНТ и Нова телевизия".

Обжалването пред КЗК той определи като "рутинна процедура, каквито е имало през годините". "Сега някой иска да направи от тях сензация с негативна конотация за президентската институция. Нищо такова няма да се получи", отсече държавният глава.

"Защо всяка година 550 деца разчитат на "Българската Коледа" за животоспасяващо лечение? Защо и тази година Здравната каса отказва животоспасяващи лекарства за много деца и техните родители трябва да разчитат на благотворителност? Това са истинските въпроси, когато говорим за "Българската Коледа" и за нашите деца", смята Радев.

Той коментира и искането на ДПС-НН да се отпуснат бюджетни средства за нови коли и шофьори за "Дондуков" 2, след като парламентът – по искане на същата политическа сила, премахна възможността НСО да превозва служители на президентската администрация. "Надявам се, че опитният Борисов ще обясни на ментора си, че държавата не е детска игра с колички. Но явно това е представата за държавност на хора, които в същото време не искат да слязат от лимузините си", рязко заяви Радев.

По думите му, неговата администрация ще изпълнява задълженията си "с личните усилия на своите служители". "Няма да правим обществени поръчки за коли, гориво, гараж, сервиз и др., защото резултати от тях можем да очакваме чак за следващата президентска администрация, а не искам да предрешавам нейния избор", каза държавният глава.

