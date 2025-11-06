Медия без
Битката за НСО между Радев и властта стресна службата

Оттам предупредиха за проблеми, ако кабинетът ги принуди да прехвърлят коли и шофьори на "Дондуков" 2

Днес, 08:09
Президентът използва тази шкода на официални мероприятия.
Сериозни главоболия и притеснения причинява на НСО политическата схватка, която се води между президента Румен Радев и управляващите заради ползваните от държавния глава автомобили на службата. Това се видя от писмените становища, които НСО е представила пред парламентарната вътрешна комисия, която вчера разгледа и гласува промени в Закона за НСО, свързани с казуса.

Всичко започна с атаката на ДПС срещу Радев. От партията на Делян Пеевски първо прокараха поправки в същия закон, с който лишиха администрацията на президента от възможността да ползва коли на НСО. В отговор държавният глава обяви, че лично се отказва да ползва специализираните коли на службата – като знак на солидарност с подчинените си, и започна да се появява с лична кола на официални държавни мероприятия. От ДПС реагираха като внесоха промени, с които забраняват на физически лица да предоставят автомобили на НСО, както и такива коли да се преоборудват за специален режим на движение. От правителството пък внесоха собствен законопроект, с който искат да прехвърлят на "Дондуков" 2 колите и шофьорите, ползвани досега от президентството.

Вчера двата законопроекта бяха одобрени от вътрешната комисия на първо четене с гласовете на управляващите. От НСО обаче имат проблеми и с двата. По отношение на забраната да ползват коли на физически лица службата помоли депутатите в становището си да предвидят в закона отсрочка за въвеждането на мярката. Причината е в недостига на коли в НСО, който е наложил да се сключват договори с физически и юридически лица, чрез които службата временно и безвъзмездно ползва коли, които не са нейна собственост. Такъв е случаят с колата, ползвана сега от президента. Има 4-5 договора с физически лица, както сподели представител на службата пред вътрешната комисия.

По-големи главоболия обаче ще докара на НСО правителственият законопроект. В становището си от службата напомнят, че служителите им са офицери и сержанти – тоест, те са военизирани, и работят по специфични правоотношения, каквито няма на "Дондуков" 2; в законопроекта не е разгледан въпросът за съгласието на служителите да подпишат трудов договор с президентската администрация; ако подпишат, тогава изниква друг проблем – техният статут се променя, а с това и категорията на труд, отпада възможността за по-ранно пенсиониране, изникват и въпроси за изплащане на обезщетения за неизползван отпуск, прослужени години и др.; създава се и проблем с недостиг на обучени служители за самата НСО, ако те се прехвърлят при президента.

Всичко това толкова е стреснало службата, че тя предлага пренаписан законопроект на вниманието на депутатите. В него се допълва действащата разпоредба в Закона за НСО, според която при необходимост и наличие НСО предоставя за временно ползване коли и шофьори на парламента и правителството, като се добавя и президентската администрация. В тази връзка се предлага да се направят координирани промени в бюджетите на НСО и "Дондуков" 2.

От службата предупреждават, че без редакции правителственият законопроект "вероятно ще доведе до трудности от правна и практическа гледна точка при евентуалното изпълнение, както и ще има негативни последици за службата и за част от нейните служители".

Тези сериозни теми не бяха повдигнати на заседанието на комисията. Остава да видим дали депутатите ще им обърнат внимание при разглеждането на законопроектите в пленарната зала.

