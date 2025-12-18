България се похвали с първите си 8 F-16, но без полети

България показа официално първите си осем изтребителя F-16 в Трета авиационна база в Граф Игнатиево край Пловдив. Самолетите вече са с отличителните знаци на българската армия и с националния трикольор. Всеки от тях е с дължина около 15 м , максимална скорост до 2414 км/ч и таван на полета над 15 000 м.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов застанаха начело на официалната церемония по приключване на доставките на самолети по първия договор за придобиване на F-16 Block 70.

Дадено бе да се разбере, че не са предвидени демонстрационни полети.

На официалното събитие на практика участва почти половината кабинет в оставка. На място бяха и вицепремиерите Томислав Дончев и Гроздан Караджов, външният министър Георг Георгиев, вътрешният министър Даниел Митов. На церемонията присъстваха временният посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл и шефове на американската компания-производител.

„За мен е чест и съм горд, че мога да ви приветствам с добре дошли, за да отбележим заедно изпълнението на първия договор от 2019 г. Проектът за придобиване на нов тип боен самолет е изключително важен в рамките на усилията за превъоръжаване на българските въоръжени сили“, заяви в приветствие военният министър Запрянов.

Той припомни, че началото на проекта е поставено по време на първия мандат на президента Доналд Тръмп, когато в Белия дом бе подписана рамката за стратегическо партньорство между София и Вашингтон.

„Самолетите F-16 Block 70 са основна бойна платформа за нас и не е случайно, че ги купуваме именно от основния ни стратегически съюзник. Това е красноречив израз на развитието и задълбочаването на отношенията ни“, заяви той.

Министърът в оставка допълни, че сътрудничеството продължава и с други мащабни проекти, като очакваната в началото на следващата година доставка на бойните машини „Страйкър“ и предстоящите преговори за брегова система за охрана.

„Българската армия придобива многофункционален изтребител от четвърто поколение. С този нов самолет се придобива изцяло нова управленска система, изискваща нов подход и начин на мислене“, обясни Атанас Запрянов.

Той акцентира върху оперативната съвместимост като посочи, че аналогични платформи са на въоръжение в Турция, Гърция, Румъния, Полша и Словакия. Според него модерното оборудване за наблюдение и комуникации ще гарантира суверенитета на територията и акваторията на страната.

През 2019 г. третият кабинет "Борисов" плати $1,3 млрд. (2,2 млрд. лв.) по договор между САЩ и България за производството и придобиването на осем самолета F-16 Блок 70 (шест едноместни и два двуместни). Пакетът включи обучение на пилоти и наземни екипажи, логистика, помощно оборудване и военна техника. Плащането бе одобрено и от парламента на 26 юли 2019 г. Според междуправителствения договор първите два самолета трябваше да бъдат доставени в средата на 2023 г., а последните два - през първото тримесечие на 2024 г.

През 2022 г. обаче стана ясно, че ще има двугодишно забавяне заради пандемията. В завода, в който се правеха българските изтребители - в Грийнвил, Южна Каролина, Lockheed Martin изпълни поръчки за общо128 броя F-16 Block 70/72 за пет държави. Бахрейн стана стартов клиент с 16 машини, следван от Словакия с поръчка за 14, България бе трета с 8, след нея са Тайван с 66 и Мароко с 24.

През ноември 2022 г. България поръча още 8 F-16, които трябва да получи до края на 2027 г. Договорът за тях е също за около $1,3 млрд., но семата няма да се плащат накуп като по първата сделка, а разсрочено - за 10 години.