САЩ доставят първите български "Страйкър" през февруари

Първите бойни машини „Страйкър“ ще бъдат транспортирани от САЩ в България през февруари. Те ще бъдат асемблирани, дооборудване в завод „Терем – Ивайло“ във Велико Търново, който е готов да ги приеме. Това съобщи министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов пред журналисти.

Във вторник той провери готовността на завода да приеме първите машини и припомни, че преди година правителството е инвестирало над 17 млн. лв в подготовката на този процес. Общо 198 машини се очакват да пристигнат в завода. Договорът за тях бе сключен със САЩ през 2023 г. и е на стойност 1,3 млрд.длара, които към онзи момент представляваха 2,5 млрд.лв.

След проверката, Запрянов подчерта, цитиран от БТА, че заводът е готов да ги приеме, реновирани са изцяло най-важните сгради, изградени са три нови сгради, в процес са довършителните дейности. Освен строителната дейност се подготвя и обучава личният състав, който трябва да извършва асемблирането.

Министърът в оставка посочи, че в завода ще бъде разкрит център на фирма „Харис“ за сервизна поддръжка на радиостанции и комуникационни средства. В завода ще бъде проверявана готовността на вътрешните комуникационни системи на всяка една машина. Той уточни, че цялата рамка на договора между министерствата на отбраната на САЩ и България е над милиард и двеста хиляди лева и се извършва по план.

Новите машини ще дойдат от „Дженерал Дайнамикс“ и в „Терем-Ивайло“ ще бъде завършено тяхното дооборудване, след което техниката ще бъде сдадена на сухопътните войски на САЩ. След това сухопътните войски на щатите ще доставят техниката на сухопътните войски към Министерството на отбраната на България, а изпитанията ще бъдат извършени в района на Велико Търново, след което ще започне обучението на екипажите.

За всяка една техника, която Българската армия получава, се изгражда съответната инфраструктура, каза Запрянов и подчерта, че всички действия на министерството са били подкрепени от правителството в оставка, предстои отчет за боеспособността на армията.

По думите на Запрянов проблеми има и те са свързани преди всичко с финансовото осигуряване. След срещата на високо равнище на НАТО в Хага е взето решение за увеличение на бюджета за отбрана до 2035 година на 3,5 процента за способности и 1,5 процента за инфраструктура. Този план трябва да бъде подготвен и приет от българския парламент. Той може да бъде осъществен при гарантирано финансово осигуряване, което изисква политическа стабилност, с действащо правителство и действащ парламент, подчерта той.

През изминалата година е попълнен недокомплектът в армията с до 1500 души, но е нужен бюджет. „Има огромен интерес за служба в армията, както и тласък на модернизацията, но всичко това трябва да чака завършването на политическите процеси“, каза Запрянов.

По отношение на подготовката за самолетите F-16, военният министър коментира, че първите бойни дежурства се очакват в края на следващата година, след осъществен тренинг и подготовка на пилотите, чийто брой трябва да е поне 32, за да се осигури готова ескадрила през 2028 г.

Той посочи, че водещ приоритет за министерството остава подготовката на професионалните военни сили и подчерта, че в случай на мобилизация трябва да постъпват хора с военна подготовка, а последните с наборна служба са от 2007 година. Опитите са тази задача да бъде решена с доброволна служба в резерва, с по 200-300 души, което е недостатъчно, обясни той и каза, че за следващото ръководство на Министерството на отбраната ще остане задачата да бъде променен Законът за резерва на Българската армия.