САЩ доставиха първите 5 машини "Страйкър" и части за F-16

Започнаха доставките на новите бойни и спомагателни машини „Страйкър“ за нуждите на Сухопътните войски, съобщиха от Министерството на отбраната (МО). Те се извършват в изпълнение на международни договори на Министерството на отбраната по основните проекти за модернизация на Българската армия.

Първите пет бойни бронирани машини „Страйкър“ пристигнаха на пристанище Бургас днес, 14 февруари, в рамките на доставка от САЩ и Канада. В съответствие с предвиденото в договора индустриално сътрудничество, те ще бъдат доставени в завод „ТЕРЕМ - Ивайло“ ЕООД във Велико Търново за финално асемблиране и последващо предаване на 61-ва механизирана бригада в град Карлово, допълниха от МО.

В рамките на същата доставка в България пристигнаха и логистични машини, както и имущество по договора за F-16. Бяха доставени и допълнителни осем бойни бронирани машини (ББМ) „Страйкър“, които са предоставени безвъзмездно по програма със САЩ и ще бъдат използвани за обучение в 61-ва механизирана бригада в Карлово.

Само преди месец, министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов прогнозира, че първите бойни машини „Страйкър“ ще бъдат транспортирани от САЩ в България през февруари. Те ще бъдат асемблирани, дооборудвани в завод „Терем – Ивайло“ във Велико Търново, който е готов да ги приеме.

Тогава Запрянов провери готовността на завода да приеме първите машини и припомни, че преди година правителството е инвестирало над 17 млн. лв в подготовката на този процес. Общо 198 машини се очакват да пристигнат в завода. Договорът за тях бе сключен със САЩ през 2023 г. и е на стойност 1,3 млрд.длара, които към онзи момент представляваха 2,5 млрд.лв.

След проверката, Запрянов подчерта, че заводът е готов да ги приеме, реновирани са изцяло най-важните сгради, изградени са три нови сгради, в процес са довършителните дейности. Освен строителната дейност се подготвя и обучава личният състав, който трябва да извършва асемблирането.

Министърът в оставка посочи, че в завода ще бъде разкрит център на фирма „Харис“ за сервизна поддръжка на радиостанции и комуникационни средства. В завода ще бъде проверявана готовността на вътрешните комуникационни системи на всяка една машина. Той уточни, че цялата рамка на договора между министерствата на отбраната на САЩ и България е над милиард и двеста хиляди лева и се извършва по план.

Новите машини ще дойдат от „Дженерал Дайнамикс“ и в „Терем-Ивайло“ ще бъде завършено тяхното дооборудване, след което техниката ще бъде сдадена на сухопътните войски на САЩ. След това сухопътните войски на щатите ще доставят техниката на сухопътните войски към Министерството на отбраната на България, а изпитанията ще бъдат извършени в района на Велико Търново, след което ще започне обучението на екипажите.