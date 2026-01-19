"Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България

Европейският прокурор от България не е просто добре платена позиция в Люксембург. Ако имаме независим и активен европейски прокурор, който няма скелети в гардероба, той би обърнал с хастара схемите за крупни евроизмами в България, би разкостил политическото влияние по тези дела и би дал свобода на делегираните прокурори на местна почва да работят, без да се замислят кой от чий кръг е и чии интереси ще настъпят.

Затова изборът на този пост е от ключово значение. Но той става в много смутни политически времена и остана някак встрани от прожекторите. Тримата кандидати, подбрани сред шестима претенденти, станаха ясни миналата седмица. И начинът, по който премина селекцията, може да бъде поставен под съмнение.

Избраните - Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков, се спрягаха дни преди изслушването им. Затова може да се допусне, че не препитването, макар и проведено публично, е натежало при избора точно на тези трима кандидати. Още повече, че мрежите на Петьо Петров - Еврото и Мартин Божанов - Нотариуса и до днес не са разплетени и ние не знаем, като тече подбор за такива ключови позиции, дали някой кандидат не е от нечий кръг. В случая и никой от претендентите не беше дори питан, ей така, от кумува срама. А обсъждането в комисията протече при закрити врати и накрая просто беше обявено, че точно Беличев, Райдовска и Петков са се представили най-убедително. Истината обаче е, че препитването изобщо не беше трудно, кандидатите не бяха поставени в некомфортна ситуация. И да се прави превод на английски на няколко изречения, без в комисията да има преводач, е меко казано, несериозно.

Предстои тримата да минат за одобрение от Министерския съвет и след това да бъдат пратени на компетентните органи на ЕС за последваща селекция. Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за 6-годишен мандат. Очаква се новият мандат да започне в края на юли тази година. А през октомври идва и краят на мандата на Лаура Кьовеши като европейски главен прокурор.

Кои са те?

Възпитаникът на правния факултет на Пловдивския университет Димитър Беличев в момента е ръководител на европейските делегирани прокурори в България. Той беше много близък с настоящата европейска прокурорка Теодора Георгиева и затова очакванията са да я "наследи" в Люксембург. Това вероятно би запазило статуквото, освен ако пластовете не са се разместили. За Беличев е публична тайна, че работи по най-горещите евродела и това ще му даде възможност да "блесне" по време на изслушването в евроинституциите.

Според последната му имуществена декларация, подадена пред Инспектората на Висшия съдебен съвет, Беличев държи налични 8000 лева от заплата. Има и в банка малко над 52 000 лв., за които е посочил, че пак са от заплата. Съпругата му има 24 088 лв. от заплата и 66 649 евро, които са наследени. Той изплаща и ипотечен кредит от 448 632 лв.

Съпругата на Беличев също е прокурор - Евгения Стефанова. Първоначално беше командирована от Районната прокуратура в Хасково в Софийската окръжна прокуратура през ноември 2023 г. Месец по-късно тя спечели титулярно място в Софийската районна прокуратура, но след това отново беше командирована в Софийската окръжна прокуратура. В последния регистър с командированите вече я няма.

Михаела Райдовска също е делегиран прокурор в момента. Тя е наблюдаващият прокурор по делото срещу бившия варненски кмет от ГЕРБ Иван Портних. Ако Беличев в действителност бъде избран за европейски прокурор, вероятно Райдовска ще оглави българския офис на институцията. Макар че в Съдебната палата, където често може да бъде видяна, се говори, че амбициите ѝ надхвърлят българския офис. По време на изслушването тя се оплака от голямото натоварване и от това, че няма анализатори (явно е трудно прокурорите сами да си анализират делата) и че администрацията не говори английски език. Кариерата ѝ, след като е завършила право в ЮЗУ, е шеметна - за кратко прокурор в Благоевград, после идва в София - първо на районно ниво, после командирована в градската прокуратура, където си и остава като зам.-градски прокурор в периода 2017 г. - 2020 г., когато шеф там беше Емилия Русинова - сега отново начело на ключовата прокуратура.

В последната си имуществена декларация Райдовска е вписала налични, заедно с мъжа си, 58 700 лв. от продажба на апартамент, други 11 300 лв. от продажба на движимо имущество, както и още 36 700 лв. и 9780 евро от наследство, както и 58 000 лв. от заплати. Отделно в банковите им сметки има 198 000 лв. на съпруга ѝ и 62 625 лв. на нейно име.

Има и ипотечен кредит от 18 408 лв. Съпругът ѝ е Атанас Райдовски - член на Държавната комисия по сигурността на информацията, определен през юни 2024 г. от Министерския съвет. Кариерата му започва в Национална служба "Сигурност" и продължава в ДАНС.

Пламен Петков е зам.-шеф на Софийската районна прокуратура. Завършил е право в ЮЗУ в Благоевград. През 2021 г. беше кандидат за делегиран европрокурор, но не беше избран. През 2022 г. беше кандидат за член на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Преди малко повече от година Петков беше изслушан от Прокурорската колегия на ВСС във връзка с проверката за връзки на магистрати с убития Мартин Божанов - Нотариуса. Тогава той потвърди, че Божанов и адвокат Велимир Атанасов са присъствали на коледно парти на СРП през 2021 г.

От последната му декларация се вижда, че ползва безвъзмездно фолксваген от "Баланс нутришън" ЕООД - фирмата, в която жена му има 100% дялово участие. В банкова сметка има 47 556 лв. от заплата, а жена му - 12 876 лв. Взел е 36 000 лв. на заем от физическо лице. Има и банков кредит от 53 870 лв. Също така е купил акции от "Дронамикс" за 1000 лв.

"Решили сме го. Ставаш."

Европейският прокурор е част от колегиума на европейската прокуратура. Работи в Люксембург и наблюдава дела, които се водят на местно ниво в съответните страни. Отделно, в страната работят европейски делегирани прокурори, които поне формално не са подчинени на главния прокурор, но работят по българските закони и се подпомагат от МВР. Първият български европрокурор Теодора Георгиева се оказа уникален случай в кратката история на европейската прокуратура. Няма друг национален представител, който да е отстранен, защото срещу него тече дисциплинарно производство. (Припомнете си скандалите около нея тук и тук.)

И досега нямаме отговор нито от Георгиева, нито от компетентните институции тя ли е на диванчето в "Осемте джуджета" и на нея ли Петьо Петров - Еврото казва: "Решили сме го. Ставаш и това е. Пък после к’вото стане". Точно по това време Георгиева беше избрана за Европейската прокуратура.

Миналия юни по делото срещу прокурора Константин Сулев, косвено свързано със сагата "Осемте джуджета", свидетелят Кристиян Христов разказа пред съда, че бившият главен прокурор Иван Гешев и европрокурорката Георгиева са били сред най-честите посетители на ресторанта, превърнат в щабквартира на мрежата за влияние на Еврото. Той цитира думи на Петров, който казал по адрес на Георгиева: "Ето тая обикновена селянка я направих европрокурорка".

Комисията

В комисията по избора на приемник на Георгиева участваха зам.-министърът на правосъдието Стоян Лазаров (като председател) и членове Цветинка Пашкунова и Вероника Имова от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, Гергана Мутафова и Калина Чапкънова от Прокурорската колегия на ВСС, проф. д.ю.н. Георги Митов от ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски" и главният секретар на Министерството на правосъдието Венера Милова. Под въпрос е изобщо дали в този състав комисията изначално можеше да направи обективен и качествен подбор.

Мандатът на Висшия съдебен съвет изтече през октомври 2022 г. и може да се спори за легитимността на членовете му и участието им в комисията. Мутафова беше районен прокурор на Пловдив до 2017 г., преди да стане член на ВСС от парламентарната квота. Димитър Беличев беше зам.-районен прокурор на Пловдив, преди да стане европейски делегиран прокурор.

Председателят на комисията - Стоян Лазаров, е завършил право в ЮЗУ през 2004 г. Година по-късно напуска НСО, където е офицер и ръководител на екип за лична охрана, и става военен следовател, а после и военен прокурор. През 2017-2020 г. е бил командирован в отдел "Специализиран" на Софийската градска прокуратура. По същото време там са били Теодора Георгиева, Михаела Райдовска, както и двама от неуспелите кандидати - Десислава Пиронева и Светлана Шопова. (Между другото, двете не успяха и при първия избор, макар и класирани по-напред от Теодора Георгиева.)

Лазаров се е пробвал и в процедурата за европейски делегиран прокурор, но без успех. А сега оценява кандидатите за още по-висока длъжност.

Пред комисията Пиронева заяви, че решението на миналата процедура да не бъде избрана за европейски прокурор от България е било изцяло политическо. Тя обясни, че се е оттеглила от процедурата по молба на Иван Гешев, за да стане негов заместник. Пред медиите тя коментира изслушването си по процедурата през 2019 г. и каза, че тогава се е изненадала от крайното решение да бъде предпочетен третият кандидат, а не първият или вторият. И изрази надежда да е надраснат периодът, в които "тези решения се вземат на диванчета и маси". Ако Пиронева знае за решения, които се вземат на диванчета и маси, защо е мълчала през 2019 г., защо си мълчи и сега? И дали пък България не залага нова бомба в европейската прокуратура?