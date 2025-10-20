Медия без
Временната градска прокурорка иска да е титуляр

За шеф на ключовата прокуратура се е кандидатирал и следователят Бойко Атанасов

Днес, 14:50
Емилия Русинова
Емилия Русинова

Изпълняващата функциите градски прокурор Емилия Русинова е един от кандидатите за титуляр на ключовия пост. Това се вижда от документите, качени на сайта на Висшия съдебен съвет. Срокът за кандидатстване изтича днес.

Градската прокуратура остана без титулярен началник, след като Илиана Кирилова се пенсионира на 27 май. Магистратите задължително се пенсионират с навършване на 65-годишна възраст. За и.ф. градски прокурор съветът сложи Емилия Русинова, която до тогава беше и.ф. апелативен прокурор.

Още през март беше открита процедура за избор на нов градски прокурор. Единствен кандидат в тази процедура беше върховният прокурор Ангел Илиев, който обаче изненадващо се отказа от участие

Ако бъде избрана (което вероятно ще се случи) Русинова няма да седи за първи път в стола на градски прокурор. В периода 2016-2020 г. тя беше ръководител на градската прокуратура, след което стана заместник на апелативния прокурор на София.

В показания пред прокуратурата вече бившата жена на Петьо Петров - Еврото Любена Павлова се сочи, че Петров се срещал с различни магистрати, като са посочени имената на Борислав Сарафов (който бил тогава заместник на главния прокурор Сотир Цацаров) и Емилия Русинова (която била тогава градският прокурор), на които Петьо Петров давал указания как да се решават дела. Според твърденията на свидетелката Павлова, двамата магистрати му се отчитали, като носели различни постановления, със или без подпис, протоколи за разпити на свидетели и др. За това Сарафов и Русинова получавали в брой възнаграждение, което варирало - 20 000, 30 000, 50 000 до 100 000 лв. Също така Петьо Петров заснемал срещите си с магистратите, твърди Павлова.

В концепцията си Русинова пише, че не е харесала това, което е заварила в СГП, но пък видяла желанието на прокурорите там да се борят за върховенството на правото въпреки негативните обществени нагласи.

ОЩЕ ЕДИН КАНДИДАТ

За градски прокурор се е кандидатирал и следователят Бойко Атанасов, за когото е известно, че в момента участва в процедурата за приемник на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши.

Името на Бойко Атанасов нашумя през 2016 г., след като в интервю за "Биволъ" той заяви, че в столичното следствие има шпицкоманда от магистрати под контрола на тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров. Те решавали делата, както поиска главният прокурор. Според него там има три "незаконни" сектора, което позволява заобикалянето на случайния принцип за разпределение на делата. Най-проблемният сектор е първи "Специализиран". Атанасов обясни, че там са съсредоточени най-верните на шефовете на прокуратурата следователи, които решават най-важните дела. Тези дела били държани "на трупчета", за да се активират в момента, в който това е нужно, каза магистратът. Етичната комисия на съдебния съвет се сезира, за да провери случая, но стигна до извода, че проблеми няма.

Няколко пъти Атанасов беше и кандидат за европейски делегиран прокурор в България, но не беше избран от Прокурорската колегия на ВСС.

Преди няколко години той осъди прокуратурата по Закона за отговорността на държавата за това, че е бил незаконно подслушван. Бойко Атанасов твърдеше пред съда, че му е бил създаден образ на "следовател на олигархията" и това е попречило на професионалното му развитие. Той сочеше, че е известен критик на ръководството на прокуратурата, както и че срещу него бяха образувани и дисциплинарни дела, по които му беше наложена забележка и му беше намалена заплатата. Според него незаконното подслушване има отношение и към неуспешните му опити да оглави районната, градската и Апелативната специализирана прокуратура, включително и да се кандидатира за главен прокурор. 

Концепцията на Атанасов е само 2 страници и завършва, че "СГП може повече", но за целта шефът ѝ трябва да е независим магистрат. Атанасов критикува, че много от делата на СГП приключват със споразумения - 750 за последните 3 години. Резултатите на делата за корупционни престъпления пък определя като слаби и незадоволителни, а прокурорите от отдел "Антикорупция" не преследват докрай извършителите. Той обещава, ако е шеф, делата да се разпределят между магистрати, които не участват в групи за влияние.

