Търси се шеф на ключовата Софийска градска прокуратура

Висшият съдебен съвет прави втори опит за избор

Днес, 06:32
Емилия Русинова е и.ф. градски прокурор. Предстои да видим дали ще участва в конкурса за титуляр.
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри втора процедура в опит да бъде назначен титулярен шеф на ключовата Софийска градска прокуратура. СГП е едно от най-важните звена в държавното обвинение, където са на практика разследванията срещу всички хора от властта. 

През май прокурорът от Върховната касационна прокуратура (ВКП) Ангел Илиев, който бе единствен кандидат за градски прокурор, изненадващо се отказва от участие в процедурата за избор, обявена през март. Мотивите за отказа на Ангел Илиев и до днес не са известни

Отказът му е изненадващ като се има предвид какви неща беше написал той в документите си за кандидатирането. "Вярвам, че с работата ми до момента съм извоювал не само авторитет, но и уважение и доверие от страна на прокурорите и служителите в структурите на прокуратурата, в които съм работил… Дългогодишният ми опит формира в мен умения за работа в екип, планиране и стратегия в организацията на административната работа, колегиалност, възприемчивост на добри и мотивирани идеи, вземане на бързи и адекватни решения при необходимост", написа в концепцията си Ангел Илиев.

Илиев посочваше, че ако бъде избран за шеф на СГП, ще организира работата така, че тя да отговори на високите очаквания на обществото за правилното прилагане на закона, успешна борба срещу престъпността, при висок стандарт на качество, срочност и ефективност на прокурорската дейност.

Градската прокуратура е без титулярен началник от 23 май, когато дотогавашният ѝ ръководител Илиана Кирилова навърши пенсионна възраст. Това беше пречка и тя да се кандидатира отново за поста.

И. ф. градски прокурор в момента е Емилия Русинова. Преди това тя беше зам. апелативен прокурор на София и временен ръководител на апелативната прокуратура.

От 19 септември, когато беше обнародвано решението за новата процедура, тече едномесечен срок кандидатите да подадат документи за участие в конкурса, в това число и концепция.

Наред с процедурата за градската прокуратура, бяха стартирани и конкурси за шефове на окръжните прокуратури в София, Ловеч, Ямбол и Кърджали, както и на районните прокуратури в Ловеч и Ямбол.

