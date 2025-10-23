ВСС и Сарафов странно мълчат за пребития прокурор, смятат магистрати

Прокуратурата странно мълчи вече пореден ден след бруталното нападение над бившия зам.-градски прокурор Иво Илиев. Нито прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която заседава вчера, ден след като се разбра за инцидента, нито пък Борислав Сарафов, който продължава да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор, имаха някаква реакция по случая. Единствената реакция веднага след нападението беше на Асоциацията на прокурорите в България, която видя причина за посегателството в ширещата се омраза срещу магистратите и отрицателните обществени нагласи.

"Чакаме да се поизясни ситуацията", коментира пред "Сега" член на прокурорската колегия. Компетентните органи работели по случая и това за момента било достатъчно. До публикуването на този текст говорителят на главния прокурор не отговори на запитването защо държавното обвинение не излезе с официална позиция по случая. "На всички ни прави впечатление мълчанието", коментира пред "Сега" магистрат от градската прокуратура. За сравнение - когато Сарафов беше лично засегнат, при това от съдебен акт, че няма легитимност като и.ф. главен прокурор, прокуратурата реагира светкавично.

Темата за крещящото мълчание и институционален ступор на Сарафов, прокуратурата и Висшия съдебен съвет повдигат съдия Владислава Цариградска и бившият прокурор, а сега част от екипа на Антикорупционния фонд Андрей Янкулов.

Цариградска пише във Фейсбук, че нападението с чук в подземния гараж на Илиев, станало на 20 октомври, е "изпълнено с мафиотска символика, която цели назидание и всяване на страх в другите". Тя припомня, че след убийството на Мартин Божанов - Нотариуса на 31 януари 2024 г. прокурор Иво Илиев, в качеството си на заместник-градски прокурор на София направи официално публично изявление, че буквално до дни е предстояло привличането на Божанов като обвиняем за пране на пари, принуда на съдии и имотни измами, но убийството осуетило разследването.

Тя казва още, че на 13 февруари 2024 г., когато Сарафов се яви пред Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет заради аферата "Нотариуса", обяви пред кадровиците, че двама прокурори от СГП са получили заплахи за живота си, като единият получил патрон в пощенската си кутия, който намерил след разходка със семейството си, а другият прокурор - жена, която била майка на малко дете, намерила пред входната врата на жилището си кръст от клони. Тогава Сарафов убедено оцени това като "конкретна заплаха, едно конкретно предупреждение към тях да внимават в своята работа, вероятно, да не бъдат много активни в своята дейност и всъщност тези случаи не можем да ги извадим от контекста на ситуацията, в която се намираме в момента, разследвайки дейността на покойния Мартин Божанов, по прякор Нотариуса".

Прокурорът, който е получил патрон в пощенската кутия, е Иво Илиев, припомня Цариградска. (По информация на "Сега" разследването установило, че патронът е намерен случайно от дете на улицата и то произволно го поставило в пощенската кутия на магистрата. Затова и Илиев се отказал от охраната си.)

Съдийката призовава прокуратурата, Висшия съдебен съвет и Министерството на правосъдието да огласят официална, достоверна и обективна информация за обстоятелствата, свързани с опита за убийство на прокурор Илиев и бъдещата сигурността за него и близките му, както и за сигурността на всеки един магистрат в страната. Тя критикува и приетата от правосъдния министър Георги Георгиев инструкция за охрана на магистрати, която "крие сериозни рискове". "След централизирането на дейността по охрана всички ключови позиции са заети от хора, за които има достатъчно основания да се счита, че са лично лоялни към Борислав Сарафов. "Затова министърът дължи да убеди магистратите, че решенията са били експертни и свалянето на охрана на застрашени магистрати, включително на прокурор Илиев, не се дължи на саморазправа с неудобни, за сметка на привилегироване на други (самият Сарафов, докато законно беше и.ф. главен прокурор, следваше да бъде охраняван от НСО, но на база собственото му заявление, че Гешев може да го убие, вече 2 години и половина ползва охрана от МП)", казва Цариградска.

И бившият прокурор Андрей Янкулов смята, че първоначалните данни за нападението над Илиев подкрепят версията, че става дума за акт на организираната престъпност.

"Поведението на публичните институции, които като че до момента напълно игнорират това покушение, е необяснимо", казва той. "За мен подобно институционално поведение е дотолкова ненормално, че причините за него отново трябва да се търсят зад кулисите и под повърхността, както вече свикнахме да търсим обясненията на случващото се в управлението като цяло и съдебната система в частност", казва Янкулов.

По информация на "Сега" прокурор Илиев още се намира в реанимацията. След нападението той е със сериозни травми - белодробна, черепна, на прешлените.

На 21 октомври от Хасково зам.-градският прокурор Ангел Кънев коментира, че "нападението е било с цел да бъде умъртвен и вероятно е свързано с работата му, защото не ми прилича на спор за паркомясто", каза още прокурор Кънев. Той изрази убеденост, че полицията и прокуратурата полагат усилия и работят максимално за това да установят механизма на деянието. "Това е посегателство над държавността и не е изолиран случай. Означава, че никой от нас не може да бъде спокоен в такава държава", коментира още заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев.

Вчера директорът на СДВР Любомир Николов обясни, че се работи по всички възможни версии. "В най-скоро време се надявам да имаме актуална информация и да достигнем до желания ефект - да установим причината, дееца и всички релевантни на казуса", каза той.