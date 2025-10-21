Кабинетът дава 500 000 лв. за корекция на 90 метра река

Общините ще получат милиони за корекции на реки и разчистване на дерета след трагичното наводнение в "Елените" от началото на месеца. Правителството днес отпусна над 90 млн. лв. по линия на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, за да покрие щети от вече случили се бедствия през годината и да раздаде средства за превенция. Парите са съществена част от бюджета на комисията за тази година - 130 млн. лв., от които една трета, или около 38 млн. лв., са за превенция. Това е и първият по-голям транш, който ще бъде раздаден на общините от бюджета на комисията, въпреки че вече сме в края на годината.

От списъка с обекти, който беше публикуван в късния следобед, се вижда, че корекциите на реки и дерета ще излязат златни почти като магистрали. Впечатление прави и че част от проектите съвсем не са нови и се размотават от няколко години от ведомство на ведомство. Някои от тях например се откриват в дълъг ферман от проекти, неполучили финансиране, от 2022 г. На фона на милионите за отделни дейности по реките, сред отпуснатите суми за подпомагане възстановяването на жилищни сгради има и съвсем дребни суми, които вероятно не си струват цялата бумащина - например под 100 лв.

Общо за различни превантивни дейности по реките се отпускат 38 968 918 лв. за 16 области и някои национални дейности, като конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата", за който се заделят 42 500 лв. За покриване на вече извършени разходи за непредвидени спасителни и неотложни аварийни работи са отпуснати 3 025 218 лв. За неотложни възстановителни работи сумата е 47 978 673 лв. Възстановителните помощи са за 696 897 лв., като обектите тук са десетки, но сумите са дребни.

Най-голямата сума отива в Царево - 3 327 601 лв. за аварийно-възстановителни работи по ремонт на улици в гр. Царево и кв. "Василико". Царево пострада жестоко и през 2023 г. в наводнения, и сега в началото на октомври.

Докато за Царево няма сведения какво точно ще покрие сумата, то при корекциите на реки в някои случаи дейностите са уточнени до метър. Така в списъка са включени 90 метра корекция на река Градинишка през село Филипово, които ще струват 500 000 лв. Възложител е община Банско. Любопитен детайл е, че това е пореден транш към общината за тази корекция. В края на 2024 г. община Банско получава на два пъти пари за корекция на реката в участък от т. 1 до т. 16, с дължина 342 метра, като първият транш е за 300 000 лв., а вторият - за 1 млн. лв. Сега за 90 метра от т. 13 до т. 16 сумата е 500 000 лв. Река Градинишка е приток на Места, а корекцията й се прехвърля по списъците за финансиране най-малко от 2022 г.

Сред големите обекти е почистването на река Скът, която преди десетина години предизвика разрушителни наводнения във Врачанско. Целият проект предвижда да се разчисти коритото на реката през четири врачански общини за обща сума от 14 млн. лв. В Мизия вече приключиха дейностите, а в този транш от междуведомствената комисия ще се финансира укрепване на бреговете, почистване и преоформяне на коритото на реката в Бяла Слатина, като сумата е 2 229 067 лв. за 658,40 метра.

2210 метра от коритото на Лесидренска река на територията на село Лесидрен също ще се разчистят, като поисканата сума е 1,8 млн. лв., но е удовлетворена частично. За аварийно-възстановителни работи по възстановяването проводимостта на дере в кв. "Акации" на Белослав комисията е отпуснала 904 640 лв., като вече има изпълнен договор по почистване и профилиране на корито от дере преди 2 години на стойност 416 хил. лв. за около 437 метра. Комисията е решила частично да удовлетвори искането на община Белица за 1,5 млн. лв. за корекция на река Бабяшка в с. Горно Краище, като тук има два участъка за разчистване - 540 метра преди моста и 690 метра преди него, според инвестиционното предложение.

При траншовете за възстановяване на жилищни сгради сумите са от 67 лв. за имот в новозагорското село Пет могили до 100 880 лв. за сграда в Сърница. Комисията ще покрие и инцидентни разходи по гасенето на пожарите през лятото, дейности по укрепване на свлачища, много ремонти на улици и т.н.

Подкрепа за семействата на загиналите

По друга линия правителството отпусна по 15 000 лева еднократна помощ на законните наследници на загиналите при наводненията в област Бургас в началото на октомври. Предложението беше на министъра на труда Борислав Гуцанов. Четирима души загинаха в потопа в "Елените", а за смъртта им тече разследване. Едното семейство - на загиналия багерист, който е бил на работното си място извън обхвата на предупредителните системи, вече обяви, че ще заведе иск срещу община Несебър и държавни служби за 1,4 млн. лв.