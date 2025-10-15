ИТН удави избирателите си в политическото блато

Когато се разчу за наказателната "реформа" на ИТН, която щеше да стовари чука на държавната репресия върху свободното слово, мнозина реагираха с изумление и потрес. Не бяха очаквали такова нещо от хора, които не само добиха популярност като най-широко се ползваха точно от тази свобода, но и бяха обещавали в продължение на години да разбият веригите на политическото статукво. Няма причина за чудене – през годините партията на шоумена Слави Трифонов е превърнала нарушените обещания в свой специалитет.

Помни ли някой

с каква цел влезе той в политиката?

Да смени пропорционалната избирателна система, която ползваме и досега, с мажоритарна – това беше основното обещание, което даде на избирателите. През 2021 г. хората му гласуваха толкова много доверие, че издигнаха новосъздадената ИТН до ранга на първа политическа сила. Не само защото очакваха изборна реформа (която партията така и не им даде ), а защото се надяваха, че Трифонов ще подмени цялата политическа система, която тогава беше тотално окупирана от ГЕРБ и нейните явни и неявни съюзници.

"Трябва да бъде изчегъртано това, което направи ГЕРБ ... трябва да има нормално, свободно отношение в една европейска държава", говореше шоуменът тогава. Двукратно разполагаше с възможност да състави правителство, с което да превърне думите си в дела, и двукратно не я използва. Първо през април 2021 г., когато Трифонов твърдеше , че не може да сформира стабилен кабинет, защото няма достатъчно депутати ("Съставяне на кабинет на малцинството е зависимост от тези, които са част от нещо, срещу което се борим. Те не могат да бъдат управляващи. Народът не се е разпоредил така."), а след това през юли с.г., когато предложи изцяло собствени проектокабинети – първо с кандидат за премиер бившия "царски" министър Николай Василев, а след това и с депутата от ИТН Пламен Николов , като накрая оттегли и двата ("Не се случи заради поведението и в крайна сметка предателството на "Демократична България" и "Изправи се, БГ! Ние идваме".).

В ситуация, в която беше възможен само коалиционен кабинет, той настояваше за кабинет с хора, подбрани само и единствено от ИТН! Такъв вариант, разбира се, никой не искаше да подкрепи. Така Трифонов докара страната до

печалния рекорд от три парламентарни вота за една година

и за броени месеци загуби близо две трети от избирателите си (от 657 хиляди през юли 2021 г. до 249 хиляди през ноември същата година).

И нещо, което трябва да се помни от онова време – тогава той обясняваше, че не може да търси подкрепа от ГЕРБ, БСП и ДПС. "Я си представете, ако партия "Има такъв народ" беше направила правителство с ГЕРБ, БСП и ДПС - ей, тогава щеше да е разочарованието. Даже "разочарование" е меко казано. Така че подобна коалиция в последното Народно събрание беше невъзможна. Невъзможна е и в следващото Народно събрание", декларираше шоуменът . Добре, и какво става, когато направи правителство с другите "партии на протеста"?

Ами, докарва го до скоропостижна гибел, както стана с управлявалия през 2021-2022 г. кабинет на Кирил Петков. Партията на Трифонов се разгневи на коалиционните си партньори (сред които беше БСП – една от партиите, с които само месеци по-рано шоументът не допускаше коалиция), защото й отказаха поста на управител на БНБ, за който лансираше депутата си Любомир Каримански. Разразиха се и битки за назначения и пари. През юни 2022 г. ИТН оттегли министрите си от кабинета, а след това в рамките на седмица помогна на опозицията (която тогава включваше ГЕРБ и ДПС) първо да свали председателя на парламента Никола Минчев, а след това и премиера Кирил Петков . Така пропадна пореден парламент, а ИТН въобще не се добра до следващия.

Когато все пак успя да се вмъкне отново в Народното събрание през април 2023 г., партията го направи със 104 хиляди гласа – шест пъти по-малко, отколкото имаше на върха си 2 години по-рано. Междувременно куп хора, които се бяха присъединили към ИТН с надеждата, че така ще могат да променят нещо, бяха изоставили кръга на Трифонов с горчивина – като енергийният експерт Иван Хиновски, който разказа публично , че

партията "се е превърнала в монархическа структура

– имаме крал, който дава директиви и ние рапортуваме".

А този, който печелеше от поведението на ИТН през това време, беше президентът Румен Радев. Благодарение на всички неосъществени и пропаднали редовни правителства, той здраво хвана изпълнителната власт в собствените си ръце чрез служебните правителства, които назначаваше. В началото на 2023 г. партията на Трифонов отново показа афинитет към Радев – обяви, че инициира референдум за президентска република. Нищо не се получи , но впечатлението, че ИТН е в орбитата на "Дондуков" 2 се затвърди.

Така беше и при управлението на "сглобката", когато депутатите на Трифонов се афишираха като остра опозиция на управлението на ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС (тогава зам.-шефът на ИТН Тошко Йорданов наричаше премиера Николай Денков "секретарката на Пеевски"). Когато правителството се разпадна в средата на 2024 г., Трифонов обяви , че ще подкрепи само експертен кабинет с мандат на неговата партия ("Всякакви социолози, политолози, журналисти и дори едни шарлатани убедено обясняват, как аз съм сключил сделка с ГЕРБ и ДПС, това се разбира от самосебе си, и те са абсолютно сигурни, че бъдещото правителство ще е нещо такова. Съжалявам за клишето, но наистина щеше да ми е смешно, ако не беше толкова тъжно.").

После обаче води преговори с герберите и се оказа, че партията на Борисов няма значими различия с ИТН. Изниква логичният въпрос –

за какво е била борбата тогава?

За нищо, както се оказа в началото на 2025 г., когато партията на Трифонов със светлинна скорост напусна орбитата на Радев, за да влезе в тази на ГЕРБ – сключиха коалиционно споразумение , заедно с БСП, и сформираха правителство с премиер Росен Желязков. Когато малко по-късно управлението се опря на ДПС на Пеевски, това също не се оказа проблем за ИТН – нищо, че беше подкрепила декларацията за санитарен кордон около "Новото начало". Главозамайващ завой в сравнение с някогашните обещания! В ИТН обаче го взеха с пълна невъзмутимост.

Тази коалиция

ознаменува окончателния край на ИТН като партия, бореща се със статуквото

– ако въобще някога е била такава. Тя просто удави надеждите на избирателите си в политическото блато. Сега е известна като формация, която крепи Борисов и Пеевски, консумира властта и скандализира обществеността с идеите си (освен промените в Наказателния кодекс, трябва да се споменат и поправките в градоустройствения закон на София, с които шоумените искаха да разрешат по-високи сгради в скъпите райони около метростанциите). Също така, това е партията, проваляща правителства – нещо, което и настоящите, и бъдещите мандатоносители трябва да помнят.