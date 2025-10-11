Медия без
Слави Трифонов: Ще направя всичко, за да изразявате свободно омразата си

Иво Сиромахов напуска телевизия "Седем-осми"

11 Окт. 2025Обновена
Лидерът на ИТН Слави Трифонов
стопкадър
Лидерът на ИТН Слави Трифонов

Лидерът на ИТН Слави Трифонов наруши мълчанието си около спорните промени в Наказателния кодекс, които предвиждат до 6 години затвор за "престъпления против личния живот". Това се случи само ден, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви пред журналисти в парламента, че е разговарял с Трифонов и го е убедил законопроектът да бъде изтеглен. 

С пост във Фейсбук той дава няколко примера от жълтата преса, в които става въпрос за здравословното му състояние. "Доколкото зависи от мен, аз ще направя всичко възможно, за да могат такива измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват. Защото така ние в България разбираме свободата на словото", пише той, като с лека ръка приравнява обективната информация за нередности с наглите лъжи.

"Ще бъда още по-директен и ще се обърна към една част от т.нар. български естаблишмънт. Знам, че ме мразите. И винаги, доколкото зависи от мен, ще правя всичко възможно, за да можете свободно да изразявате омразата си. Защо ли? Защото това ме зарежда и ме прави щастлив. И не се шегувам",  завършва Слави Трифонов поста във Фейсбук.

Предложените от ИТН промени предизвикаха негативна реакция не само в обществото, но и сред екипа на телевизията "Седем-осми". С лаконичен пост във Фейсбук един от дългогодишните сценаристи на Слави Трифонов Иво Сиромахов съобщи, че напуска телевизията, понеже тя "поставя ново начало в славния си път към сърцата на суверена".

Вчера Сиромахов пусна критичен коментар по повод предложения от ИТН "мракобесен" закон, който "заплашва със затвор всеки, който пише и говори свободно".

Със също толкова лаконичен пост Слави Трифонов благодари на сценариста за "за всички прекрасни моменти". И допълва, че "всеки човек има правото да живее живота си, както намери за добре, и да развива таланта си, както намери за добре".

Отговор

Лена Бориславова от ПП-ДБ също отговори на лидера на ИТН. Тя спечели делото срещу "Седем-осми" АД на Слави Трифонов, което заведе заради "Песен за Лена". Сега шоуменът ѝ дължи 20 хил. лв. за уронване на престижа, но както става ясно от поста на Бориславова, той смята да обжалва. Самата песен прекрачва всички граници на политическата сатира. В противоречие със собствения им закон "Седем-осми" твърдят, че песента е политическа критика и сатира и подчертават, не е вмешателство в личния живот на Бориславова.

"Обръщам се към същия този Слави Трифонов, който изглежда е забравил, че дължи 20 000 лева, защото го осъдих заради подигравателната и унизителна песен за мен. Същият този Слави Трифонов, който не иска да изплати присъденото обезщетение и в момента обжалва! съдебното решение", пише Бориславова. 

ПР-експертът Любомир Аламанов обаче изтъква няколко съществени разлики между мракобесните поправки на ИТН и писанието на Слави Трифонов:

- Трифонов пише срещу фейк новините, а проектозаконът на ИТН е срещу истинска информация, разпространявана публично;

- Трифонов се оплаква от жълти медии, но проектозаконът на ИТН е срещу медии, инфлуенсъри, коментатори, разследващи журналисти, изобщо всеки, който споделя в дигиталното пространство или просто говори публично;

- оклеветяване в жълтите медии и в момента е наказуемо, но съдебната система е много бавна, а именно ИТН на два пъти провалиха опити за реформа в нея;

Като цяло опитът за пренасочване на вниманието към жълтите медии е жалко, защото именно Шоуто беше едно от местата, което стана популярно с жълтини, подигравки и шеги към личния живот на хората.

ИТН имаха няколко шанса за реална промяна в България, но ги пропиляха. А с подобни нелепи инициативи стават съвсем за смях. 

