ИТН поиска да се върнат на Радев колите на НСО

Предложението ще отмени поправките на ДПС от октомври, които управляващите тогава подкрепиха

Днес, 09:24
Преди два дни представители на ИТН разговаряха с президента на организираните от него политически консултации.
В парламента абсурдите около НСО продължават да се трупат. Вчера депутати от ИТН са внесли промени в устройствения закон на службата, с които предлагат да се върнат на президента Румен Радев колите на НСО, които обслужваха неговата администрация. А те му бяха отнети по предложение на ДПС и с подкрепата на управляващата коалиция, в която участва ИТН, преди по-малко от три месеца.

В началото на октомври в парламента бяха одобрени поправки в закона, с които беше отнето правото на президентската администрация да ползва транспорт от охранителната служба. За това настояваха депутатите на Делян Пеевски, който отдавна е в тежка вражда с Румен Радев. "С този законопроект се премахва възможността достойни офицери да бъдат таксиметрови шофьори на администрацията", обясни тогава мярката Маноил Манев от ГЕРБ-СДС.

В знак на солидарност с хората си Радев впоследствие се отказа от колата си от НСО и започна да се появява на официални мероприятия с личен автомобил. От ДПС реагираха като предложиха да му се отнеме възможността да прави така. После управляващите решиха, че ще отделят коли и шофьори от службата и ще ги прехвърлят на "Дондуков" 2. Така хаосът стана пълен.

Сега от ИТН казват, че "с оглед прилагането на новите поправки се установи, че тази промяна сериозно засяга и затруднява дипломатическата дейност на президентската институция, включително и затруднява изпълнение на протоколните задължения на администрацията". Затова предлагат да се върне отменения текст. Не става ясно защо това очевидно съображение – че се нарушават възможностите на "Дондуков" 2 да си върши работата, не е забелязано още тогава.

От няколко месеца службата е обект на силен законодателен натиск, в дъното на който стоят политически причини – схватката между управляващите и президента. Тук се намесиха и ПП-ДБ, които в момента се опитват да свалят държавната охрана на Бойко Борисов и Делян Пеевски. В парламентарната комисия по вътрешна сигурност, която вчера прие предложението на ПП-ДБ на първо четене, представител на НСО се оплака, че вече всяка седмица се появява нов законопроект, засягащ службата.

