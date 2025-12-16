Медия без
"Възраждане" и ДПС се обявиха за нови избори

Този парламент е приключил своя политически живот, смятат в "Новото начало"

16 Дек. 2025
Костадин Костадинов и Румен Радев

"Възраждане" и ДПС - съответно трета и четвърта по големина формация в парламента, потвърдиха днес, че подкрепят провеждането на предсрочни избори. Изявленията си представители на двете партии направиха пред президента Румен Радев днес, във втория ден от политическите консултации, които държавният глава провежда след оставката на кабинета "Желязков". Вчера ГЕРБ и ПП-ДБ също заявиха, че не очакват да се състави правителство в действащото Народно събрание.

Първи при Радев гостуваха представители на "Възраждане", които настояха да си говорят с президента най-вече за запазване на лева. На "Дондуков" 2 пристигнаха лидерът на националистите Костадин Костадинов и депутатите Цончо Ганев, Йордан Тодоров и Светослав Тодоров.

"Колкото по-бързо дойдат новите избори, толкова по-добре. Това зависи единствено от вас, защото вие сте човекът, който ще определи датата с темпото на консултациите и раздаването на мандатите. Смятаме, че избори през март са съвсем постижими, защото това Народно събрание е политически мъртво, то няма никаква легитимност, от началото ние смятаме, че то е незаконно", заяви лидерът на националистите Костадин Костадинов. 

Той отново заговори за запазването на българския лев, повтори, че България е "тикана" към еврозоната и прогнозира "шокова терапия" с цените като от 90-те. "Смятаме, че има много сериозен проблем. Точно поради тази причина миналата седмица ви изпратихме писмо за свикване на КСНС. Намираме се в безпрецедентна ситуация, защото предстои да бъде унищожена националната ни валута", каза Костадин Костадинов. И попита президента дали е "за" запазване на лева. 

Според Радев обаче в тази ситуация има опасност КСНС да се превърне в предизборна арена. По повод въпроса "евро или лев" Радев отговори, че българите трябва да бъдат питани, позиция, която е изразявал много пъти.

Според "Възраждане" исканите от ПП-ДБ промени в Изборния кодекс няма да минат. Костадинов заяви, че високата избирателна активност не може да бъде манипулирана и именно тя ще маргинализира манипулирания вот.

Миролюбива среща

Неочаквано тихо протече срещата между президента и делегацията на ДПС, на фона на резките и остри словесни атаки, които си разменят Румен Радев и лидерът на "Новото начало" Делян Пеевски. Йордан Цонев - зам.-шеф на парламентарната група на ДПС, каза пред държавния глава, че партията му не е участвала в управляващата коалиция, а само го е подкрепяла заради влизането в еврозоната, опазването на геополитическата ориентация на страната и финансовата политика.

"Събитията ясно показаха, че този парламент е приключил своя политически живот", посочи депутатът. Той изрази съжаление, че не беше приет нов държавен бюджет, а ще се удължи действието на сегашния, което според него няма да даде възможност да се провежда политика и да се защитят големи социални групи. Въпреки това, ДПС ще подкрепи внесения от кабинета удължителен бюджетен закон. Що се отнася до Изборния кодекс, Цонев изрази предпочитанието на ДПС към смяна на сегашните машини, които язвително нарече "мадуровки", със скенери. Според него парламентът може да направи промени в кодекса след Нова година.

