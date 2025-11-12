Радев наложи вето на закона за "Лукойл"

Президентът Румен Радев върна за повторно обсъждане в Народното събрание законовите промени на управляващите, с които те разшириха неимоверно властта на бъдещия особен търговски управител, когото държавата ще назначи да управлява българските активи на руската петролна компания "Лукойл". Поправките бяха направени с изумителна бързина - за няколко часа в един и същи ден, в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Тази вечер енергийната комисия на НС се събра извънредно и отхвърли ветото. Вероятно още утре то ще бъде отхвърлено и в пленарна зала.

В мотивите към ветото Радев припомня, че институтът на особения търговски управител е уреден с приет още през 2023 г. закон, в който са предвидени и редица гаранции срещу евентуални злоупотреби и произвол, приети и в други европейски държави със сходен казус с цел минимизиране на риска от бъдещи финансови искове към държавата. С поправките на управляващите от 7 ноември т.г. обаче тези гаранции отпадат, смята държавният глава.

Според него след измененията особен управител "може да бъде назначаван в произволен брой предприятия извън критичната инфраструктура на страната" и това ще позволява "непряко одържавяване на активите на засегнатите предприятия и възможност за тяхното прехвърляне след това към неопределен кръг от трети лица".

"По този начин се отваря широко вратата за произвол и злоупотреби. Погазват се основни конституционни принципи като правото на защита, принципа за съдебен контрол над актовете на администрацията, неприкосновеността на частната собственост, свободната стопанска инициатива и закрилата на инвестициите, която обхваща стопанската дейност както на българските, така и на чуждестранните граждани и юридически лица. Освен това, законът въвежда положения, които са в разрез с утвърдени международни и европейски правни норми", посочва президентът.

В схватка

Рано тази сутрин Радев изрази съмнения за задкулисни маневри около бургаския "Нефтохим". Той посочи, че вече втора година съществува закон, по който може да се назначи особен търговски управител на бургаската рафинерия и намеква, че бавенето на такова назначение е предпоставка за злоупотреби и произвол. Това, както се вижда, са мотивите, които той използва за ветото си.

По-късно в кулоарите на парламента му отговори Бойко Борисов. Той заяви, че Радев се е подразнил заради поверително писмо, което е получил. "Понеже там приветстват България като най-добра, най-бърза, най-правилно действаща в законодателството", каза Борисов и отказа да уточни от кого е писмото. "От чичо му е писмото", засмя се лидерът на ГЕРБ. После обеща, че "Пеевски няма да вземе рафинерията".

Президентът Радев обяви за несъстоятелни оправданията на управляващите, че чакат обнародването на приетите от тях промени, за да защитят обществения интерес чрез назначаването на особен търговски управител. По закон президентът разполага с 15 дни да обмисля как да постъпи със закона. Те изтичат на 22 ноември, а на 21-и американските санкции влизат в сила.

Радев подчерта, че досега назначаването на този управител е трябвало да се случи - веднага след обявените санкции на 23 октомври, ако истинската цел е да не се допусне прекъсване в работата на рафинерията, криза с горивата и повишаване на цените.

Според него през последните седмици упорито се насаждат страхове и усещане за спешност, покрай които се прокарва светкавично законови промени, отменящи съществуващите защитни мерки. "А дали това не е истинската цел на законовите промени и кой има интерес от това?", пита Радев.

Според Борисов обаче не е работа на президента да изразява мнение, а само да каже дали ще наложи вето или ще обнародва веднага закона. "Мога да уверя Радев, че всяко наше действие се съгласува и с ЕК, и с OFAC, и с Министерството на енергетиката на САЩ. Така че единственото, което моля, е да се произнесе не в последния ден, а сега", контрира лидерът на ГЕРБ.

"Имаме запаси от бензин за 6 месеца, дизел за 4 месеца, керосин за 2 месеца. И ако не се пускат такива статуси от сутрин до вечер, всичко ще си мине най-спокойно. Пеевски няма да вземе тази рафинерия. Както и Кирил Петков, и Асен Василев няма да я вземат. Решенията ще се вземат геостратегически заедно с нашите евроатлантически партньори", каза Борисов.

Той уточни, че името на особения управител е съгласувано с партньорите, български гражданин е и ще бъде назначен веднага, след като Радев каже какво ще прави със закона.

Има ли пилот в самолета

После от пленарната зала на НС министърът на енергетиката Жечо Станков обясни пред депутатите, че правителството води активни преговори с OFAC за дерогация спрямо четири български компании, пряко засегнати от санкциите на "Лукойл" - "Лукойл Нефтохим", "Лукойл България", "Лукойл Авиейшън България", и "Лукойл Бункер България". По думите на енергийния министър досега това не е било съобщавано, защото "дипломацията изисква тишина".

От обясненията на Станков стана ясно, че страната ни не можела да увери САЩ, че ако бъде назначен особен търговски управител, той със сегашните си функции няма да позволи насочване на финансови потоци от продажбите от тези фирми към Русия, както и че няма да изпълнява разпореждания на компанията-майка "Лукойл". Затова се наложило спешно Народното събрание да гласува законови промени, които да разширят правомощията на особения търговски управител.

Станков обаче не отговори на директните въпроси на депутати от опозицията защо се въвеждат разпоредби, които позволяват на особения управител да се разпорежда с активи на собственика, без това да подлежи на съдебен и административен контрол.

Той ли е?

От вчера по медиите се спряга име на експерт, който евентуално ще бъде пратен от българската държава като "особен търговски управител". "Номинираният" е Иво Петров, работил е за ОМВ и е бил съдружник на Георги Самуилов, собственик на "Инса ойл". Тъй като свързват Самуилов с Делян Пеевски, това подхранва слуховете, че шефът на "Новото начало" ще наложи "свой човек" за мениджър на нефтохимическия комбинат в Бургас.

Иво Петров е бил прокурист на ОМВ България, съдружник и управител на "Меди Фюел съплай", управител и/или съдружник в "Балкан-Адриа вагон", Балкан-Адрия продъкшън, "Балкан-Адриа транспорт", "Менино инвест". В последната фирма Петров е бил партньор с Георги Самуилов. Прави впечатление, че е бил в нея доста години - от 2016-а, а в края на септември т.г. се е оттеглил.

В петролния бранш очевидно познават Иво Петров и не са изненадани от "номинацията". "Той се намира в Италия и никой не му се е обаждал за заемане на длъжността", обясни Димитър Хаджидимитров, председател на Асоциацията на търговците на горива.

Гласът на опозицията

От опозицията бяха изключително недоволни от отговорите, които Жечо Станков даде по-рано тази сутрин. Всъщност в началото на днешното пленарно заседание ПП-ДБ поискаха изслушване на премиера Росен Желязков по темата "Лукойл", както и на министрите на енергетиката и икономиката. Предложението им бе бързо отхвърлено от управляващите. Единият от съпредседателите в ПП-ДБ Атанас Атанасов обвини управляващите, че крият информация за случващото се. "Проблемът с "Лукойл" тревожи цялото общество. Защо не идва премиерът? Ходи по някакви изложби и оттам дава указания", каза Атанасов.

Според Николай Денков не може един път да се твърди, че имаме запаси от гориво, а друг път, че 50% от запасите са в чужбина или че стигат за 4-5 месеца. А пък според другия съпредседател в ПП-ДБ това, което има за момента, е "едно писмо в бутилка" и никакъв план относно какво ще стане, ако рафинерията спре да работи.