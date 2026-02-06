Медия без
Сметките за ток за януари са с 40% по-високи

Доставчиците на енергия обясняват това с по-студеното време, по-дългите празници и по-голямото потребление

Днес, 18:23
Високите сметки за ток накараха много българи да се осъмнят в точността на електромерите
БГНЕС
Високите сметки за ток накараха много българи да се осъмнят в точността на електромерите

Средната януарска сметка за ток е по-висока с 40% от тази през декември. Това се дължи изцяло на по-високо потребление на електроенергия от клиентите - с 41%. Това обясни доставчикът на ток в Северозападна България "Енерго Про".

Същото отчете преди ден и доставчикът на ток за Югоизточна България - EVN.

От няколко дни граждани се оплакват от драстично по-високи сметки за ток, което принуди Комисията за енергийно регулиране и министерството на енергетиката да започнат спешни проверки в доставчиците.

От "Енерго Про" твърдят, че въпреки значителното увеличение на сметката спрямо предходната, януарската сметка е сравнима с тази за 2025 г. и спрямо нея е по-висока с 15,8%. Разликата се дължи освен на по-високото потребление и на увеличаването на цените на електроенергията през миналата година - от 01.01.2025 г. с 8,55% и от 01.07.2025 г. с 2,53%.   

От компанията припомнят, че през декември са били отчетени значително по-ниски средни температури в сравнение с предходната година. За различните области, снабдявани от дружеството, измерените средни температури са били между 1,4-3,7 градуса по-ниски. Това е довело до по-интензивно използване на електрически уреди за отопление.

"Дори отоплителните електроуреди да са настроени да поддържат една и съща температура през целия зимен сезон, графиката на потреблението се покачва рязко с понижаване на външните температури. Това се дължи на факта, че голяма част от използваните уреди за електрическо отопление понижават своя коефициент на полезно действие (КПД) при температури от около –5°C и по-ниски, което налага използването на значително повече електроенергия за поддържане на същия топлинен комфорт. В случаите, в които увеличението на сметките е значително над средното, това се обуславя и от индивидуалния профил на потребление и енергийната ефективност на жилището", пишат от компанията.

Фактурите, издадени през януари, обхващат и периода на коледните и новогодишните празници, които тази година включваха по-голям брой почивни дни в сравнение с предходната. Това е довело до по-продължително пребиваване в домовете и съответно до по-високо потребление на електроенергия. В областите Варна и Добрич допълнително влияние са оказали обявените грипни епидемии и преминаването към онлайн обучение за учениците.

Данните на "Енерго-Про" за началото на февруари показват тенденция за продължаващо повишено потребление. За първите пет дни на февруари 2026 г. количествата електроенергия, доставени в мрежата, са с приблизително 23% по-високи в сравнение със същия период на 2025 г. Това е показателно, че независещите от компанията фактори като по-ниски температури, продължават да действат и извън отчетния период на януарските фактури и ще дадат отражение в следващите сметки на клиентите.

Компанията подчертава, че срокът на отчет за всяка сметка не надвишава законоустановения максимум от 31 дни. При съмнения относно коректността на отчетеното потребление клиентите имат възможност да подадат сигнал за проверка по установения ред.

 

