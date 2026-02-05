Медия без
КВЕР се закани да сваля електромери за надути сметки

В енергийната комисия имало много жалби за качеството на тока и нито една за надписани фактури

Днес, 17:38
Пламен Младеновски, председател на КЕВР, и Жечо Станков, министър в оставка, уверяват, че всеки нарушител ще бъде наказан.
Макар че в социалните мрежи и медии кипи от оплаквания за високи декемврийски и януарски сметки за ток, в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) не е постъпила нито една жалба. Независимо от това регулаторът вече е започнал проверки. Ако се установят нередности, санкциите ще са жестоки - от "сваляне на електромери" до 1 млн. лева глоба.

Това стана ясно на брифинг на председателя на комисията Пламен Младеновски в отговор на обществените вълнения. 

Екипите на КЕВР още в сряда са влезли в "Електроразпределителни мрежи-Запад", а в следващите дни ще започнат проверки и в другите електроразпределителни предприятия, съобщи Младеновски. Той обясни какво ще проверяват инспекторите. 

Първо ще се сравнят фактурите сега и за същите месеци година по-рано. Ще се проверява дали ЕРП-тата са прилагали правилно утвърдените от КЕВР цени и дали са спазвали периодите за отчитане и дали няма непозволено закръгляване при превръщането на сумите от лева в евро. 

Предмет на проверката ще бъде и дали закупената електроенергия съответства на фактурирания период. Ако видим значителни разминавания, завишени количества еленергия два, три, четири пъти спрямо предходен период, ще сваляме електромерите, закани се Младеновски.

Санкциите, предвидени в закона, варират от 20 хиляди до 1 милион лева.  Глобата зависи от мащабите на нарушението. 

Председателят на КЕВР подчерта, че цената за тока за бита не е променяна около Нова година и че последното повишение е от юли 2025-а.  Каза също, че цените за домакинствата у нас са сред най-ниските в ЕС, само в Унгария било по-евтино. 

 

Искри

На брифинга шефът на енергийния регулатор направи и една изненадваща декларация: "Няма да допуснем намеса в контролната дейност на КЕВР". Повод за нея се оказа активността на министъра на енергетиката, който обяви, че МЕ също ще проверява жалбите. 

На 2 февруари КЕВР съобщи, че започва планови проверки във всички подопечни сектор - електро-, ВиК и топлофикационни дружества. Тогава от комисията посочиха, че първата група проверки са по повод огромния брой жалби и сигнали, постъпили през 2025 г. - 1300. Но и при трите електроразпределителни дружества потребителите се оплаквали главно от аварии, прекъсвания и изгорели уреди заради лошо качество на тока.  

На 4 февруари министърът на енергетиката Жечо Станков обяви, че "от днес започват извънредни проверки на електроразпределителните дружества и крайните снабдители във връзка със сметките на битовите потребители. Станков каза, че "от началото на седмицата енергийното министерство е в контакт с КЕВР и че всеки случай ще бъде разглеждан индивидуално". 

"Министерството на енергетиката няма отношение към прилагането на цените и фактурираните количества електрическа енергия на клиентите на трите ЕРП-та", подчерта днес шефът на КЕВР. 

