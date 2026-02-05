КВЕР се закани да сваля електромери за надути сметки

Пламен Младеновски, председател на КЕВР, и Жечо Станков, министър в оставка, уверяват, че всеки нарушител ще бъде наказан.

Макар че в социалните мрежи и медии кипи от оплаквания за високи декемврийски и януарски сметки за ток, в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) не е постъпила нито една жалба. Независимо от това регулаторът вече е започнал проверки. Ако се установят нередности, санкциите ще са жестоки - от "сваляне на електромери" до 1 млн. лева глоба.

Това стана ясно на брифинг на председателя на комисията Пламен Младеновски в отговор на обществените вълнения.

Екипите на КЕВР още в сряда са влезли в "Електроразпределителни мрежи-Запад", а в следващите дни ще започнат проверки и в другите електроразпределителни предприятия, съобщи Младеновски. Той обясни какво ще проверяват инспекторите.

Първо ще се сравнят фактурите сега и за същите месеци година по-рано. Ще се проверява дали ЕРП-тата са прилагали правилно утвърдените от КЕВР цени и дали са спазвали периодите за отчитане и дали няма непозволено закръгляване при превръщането на сумите от лева в евро.

Предмет на проверката ще бъде и дали закупената електроенергия съответства на фактурирания период. Ако видим значителни разминавания, завишени количества еленергия два, три, четири пъти спрямо предходен период, ще сваляме електромерите, закани се Младеновски.

Санкциите, предвидени в закона, варират от 20 хиляди до 1 милион лева. Глобата зависи от мащабите на нарушението.

Председателят на КЕВР подчерта, че цената за тока за бита не е променяна около Нова година и че последното повишение е от юли 2025-а. Каза също, че цените за домакинствата у нас са сред най-ниските в ЕС, само в Унгария било по-евтино.

Искри

На брифинга шефът на енергийния регулатор направи и една изненадваща декларация: "Няма да допуснем намеса в контролната дейност на КЕВР". Повод за нея се оказа активността на министъра на енергетиката, който обяви, че МЕ също ще проверява жалбите.

На 2 февруари КЕВР съобщи, че започва планови проверки във всички подопечни сектор - електро-, ВиК и топлофикационни дружества. Тогава от комисията посочиха, че първата група проверки са по повод огромния брой жалби и сигнали, постъпили през 2025 г. - 1300. Но и при трите електроразпределителни дружества потребителите се оплаквали главно от аварии, прекъсвания и изгорели уреди заради лошо качество на тока.

На 4 февруари министърът на енергетиката Жечо Станков обяви, че "от днес започват извънредни проверки на електроразпределителните дружества и крайните снабдители във връзка със сметките на битовите потребители. Станков каза, че "от началото на седмицата енергийното министерство е в контакт с КЕВР и че всеки случай ще бъде разглеждан индивидуално".

"Министерството на енергетиката няма отношение към прилагането на цените и фактурираните количества електрическа енергия на клиентите на трите ЕРП-та", подчерта днес шефът на КЕВР.