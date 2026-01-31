Медия без
Пет нови дестинации от София обяви нискотарифна компания

31 Яну. 2026
Wzz Air

Пет нови директни маршрута от София обяви Wizz Air. Те стартират от лятото на 2026 г.  Новите полети на нискотарифната компания са за Будапеща (Унгария), Палермо (Италия), Родос (Гърция), както и египетските курорти Хургада и Шарм ел Шейх. Билетите са вече в продажба.

Увеличава се и честотата на полетите до Прага, Мадрид, Малага, Рим, Валенсия, Базел,  Варшава, Тел Авив, Алгеро и Ламеция Терме. Базиран е и нов самолет в София, осми поред. Общият капацитет на компанията нараства с 500 000 места.

"Горди сме да продължим да утвърждаваме успешното си партньорство с Wizz Air, докато работим заедно, за да позиционираме София като водещo регионално летище“, заяви чрез прессъобщение на Wizz Air Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект, операторът на летище „Васил Левски“.

„Базирането на осмия самолет в София и откриването на пет нови маршрута са поредна важна стъпка от нашата дългосрочна стратегия за развитие в България. София се утвърждава като една от водещите ни бази в Централна и Източна Европа", е цитиран и  Андраш Сабо, директор „Развитие на маршрутната мрежа“ в Wizz Air.

