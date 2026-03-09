Войната в Залива е отменила над 60 полета от и за София

Най-много са несъстоялите се полети от и до ОАЕ и Израел.

Общо 64 пътнически полета от и до летище "Васил Левски" са били отменени заради ескалацията на напрежението в Близкия изток. Това показва справка, предоставена от летищните власти на Bgtourism.bg. Тя обхваща периода от 28 февруари, - първия ден на операцията на САЩ и Израел срещу Ислямската република до 8 март включително.

Най-много са анулираните полети от и до ОАЕ и Израел. Ето и разбивката за периода:

Обединени арабски емирства – 33 полета;

Израел – 23 полета;

Йордания – 3 полета;

Катар – 3 полета;

Оман – 2 полета.

От външното ни министерство съобщиха, че са помогнали и продължават да помагат на над 2600 български граждани да се евакуират от Близкия изток.