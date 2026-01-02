Медия без
Обилният сняг отменя стотици полети на летището в Амстердам

Летищата в Айндховен и Ротердам/Хага засега не са засегнати

Днес, 20:45
Летище "Схипхол" в Амстердам заяви, че утре, 3 декември, се очаква да бъдат отменени стотици полети заради снега и поледиците, които засегнаха нидерландската столица, предаде Ройтерс.

"Схипхол", което е едно от най-натоварените летища в Европа, днес отмени десетки полети заради влошените метеорологични условия.

Летищата в Айндховен и Ротердам/Хага засега не са засегнати, съобщи нидерландското издание NOS.

От летище "Схипхол" съветват пътниците да проверяват най-актуалната информация за полетите преди отпътуванe.

