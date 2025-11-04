Медия без
"Демократи 66" спечелиха парламентарните избори в Нидерландия

Днес, 08:22
Роб Йетен
ЕПА/БГНЕС
Роб Йетен

Центристката партия "Демократи 66" спечели с малка преднина парламентарните избори в Нидерландия, съобщи късно снощи избирателната комисия в Хага, след като бяха преброени окончателно всички гласове, включително на избирателите в чужбина, предаде БНР, като се позовава на ДПА.

Избирателната комисия потвърди, че "Демократи 66", водена от Роб Йетен, и крайнодясната популистка Партия за свобода на Герт Вилдерс са спечелили по 26 места в 150-местния парламент, но партията Д66 е получила повече гласове.

Изборната служба на новинарската агенция АНП прогнозира победа на партията "Демократи 66" миналия петък въз основа на предварителните резултати.

Официалните резултати от парламентарните избори в Нидерландия ще бъдат обявени на 7 ноември.

