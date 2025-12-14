16 са убитите при стрелбата на плажа Бонди в Сидни

Най-малко 16 души са убити, а десетки са ранени при стрелбата на плажа Бонди в Сидни, съобщи за АФП австралийската полиция.

Атентатът е срещу еврейската общност, която е имала събиране за празника Ханука. Присъствали са около 2000 представители на общността. На плажа са се чули около 50 изстрела. Нападателите са били двама - един е обезвреден от продавач на плодове, а другият е ликвидиран от полицията. Установена е самоличността на един от стрелците - Нарвид Акрам, който е жител на Сидни. Полицията в Сидни разследва възможността трети нападател да е участвал в атаката срещу членове на еврейската общност на плажа Бонди в Сидни.

Според асоциацията на евреите в Австралия случилото се е "трагедия, която е била изцяло предвидима". Президентът на Израел Ицхак Херцог коментира атаката: "Нашите сестри и братя в Сидни, Австралия, са били нападнати от подли терористи при една много жестока атака срещу евреи, които са отишли да запалят първата свещ на Ханука".

"Полицейска операция е в ход и продължаваме да призоваваме хората да избягват района", съобщи по-рано полицията на щата Нов Южен Уелс в публикация в Х, без да дава повече подробности около инцидента, съобщи БНР.

В "Екс" бяха разпространени видеозаписи, на които се виждат хора на плажа Бонди, които започват да бягат, а на фона се чуват множество изстрели и полицейски сирени. На едно от видеата се вижда как местен жител, мюсюлманин, издебва в гръб един от стрелците и с риск за живота си успява да му вземе оръжието, вероятно спасявайки десетки животи. (виж видеото) Героят е прострелян два пъти и се намира в болница.

Сред ранените в стрелбата има и полицаи. Органите на реда съобщиха, че един от предполагаемите нападатели е в критично състояние.

Двамата въоръжени мъже, които застреляха 16 души на еврейско тържество на емблематичния плаж Бонди в Сидни, са 50-годишен баща и 24-годишният му син, съобщи австралийската полиция.

„50-годишният е починал. 24-годишният в момента е в болница“, каза на пресконференция комисарят на полицията на Нов Южен Уелс Мал Ланьон. „Мога да кажа, че не търсим друг извършител“, каза той.

Полицията съобщи и актуализирани данни за жертвите, между които е и 10-годишно момиче.

Около 40 души бяха ранени.

„Петима души остават в критично състояние, а останалите са в сериозно, но стабилно състояние“, се казва в изявление на полицията на Нов Южен Уелс.

Втори стрелец - 24-годишен мъж - беше критично ранен и беше откаран в болница под полицейска охрана.

Множество световни лидери осъдиха нападението, включително и заподозрения Иран, който според Израел е отговорен за атаката. Израелските власти от своя страна заявиха, че разследват също връзки с "Хизбула", "Хамас" и базираната в Пакистан "Лашкар-е-Тайба", която е свързана с "Ал Каида". Премиерът Бенямин Нетаняху пък обвини австралийския си колега, че подхранва антисемитизма.

На този фон големи градове по света, включително Берлин, Лондон и Ню Йорк, започнаха да затягат мерките за сигурност по време на събитията, свързани с еврейския празник.

В България жертвите на атентата бяха почетени в Централната софийска синагога.