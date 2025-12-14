Филм за корупцията разтърси Румъния и извади хората на улицата

Двучасов филм за корупцията в правосъдието предизвика истинско политическо земетресение и извади румънците на улицата. В разследващ филм високопоставени румънски магистрати описват как дела за корупция изчезват в чекмеджета, как неудобни прокурори и съдии биват наказвани, как политици и държавни служители присвояват милиони, разказва Дойче веле.



Видеото е шокиращо: високопоставени магистрати, някои анонимни, други с имена и лица, описват подробно как румънското правосъдие се управлява политически – как големи политически дела за корупция изчезват в чекмеджета, как съвестни прокурори и съдии биват спирани и наказвани от своите началници, как политици и държавни служители присвояват безнаказано милиони. В Румъния правосъдната система просто вегетира, казва във филма високопоставен съдебен служител, междувременно подал оставка.

Двучасовият филм "Правосъдие в плен" на разследващата платформа "Рекордер" в момента разтърсва политиката и обществеността в страната. За два дни и половина той събра над три милиона гледания в Ютюб и се превърна във водеща тема за всички медии в Румъния. От сряда насам гневни хора протестират всяка вечер в столицата Букурещ и други румънски градове срещу състоянието на правосъдието и политическото влияние над него. Румънският президент Никушор Дан призова за по-решителна съдебна реформа , а министър-председателят Илие Боложан изрази разбиране за недоволството на гражданите от съдебната система и обеща, че "сериозните проблеми в системата ще бъдат коригирани".

Темата за превзетото правосъдие и отсъстващата борба с корупцията занимава румънската общественост от десетилетия. През последните години това доведе до масови протести в обществото, държавни кризи и падане на правителства. Имаше многобройни опити да се реформира правосъдието и да се направи независимо от политиката – без успех. В този смисъл темата на филма не е нова. И в миналото отделни прокурори или съдии са критикували съдебната система. Новото в този филм е колко много магистрати се изказват сега и с какви подробности говорят за влиянието на политиците и висшите служители в съдебната система върху правосъдието.

Един от застаналите с името си пред камерата е Ливиу Ласку, прокурор и бивш ръководител на военния отдел в Националната дирекция за борба с корупцията (DNA). Това е най-важната румънска институция в борбата срещу широко разпространената политическа корупция. Във филма Ласку разказва как са му били отнети напълно документирани случаи на корупция в системата на сигурността и отбраната и как е трябвало да се прости с поста си. Бившият ръководител на DNA Крин Болога, заемал поста до март 2023 г., разказва как неговият наследник Мариус Войнеаг е прочистил дирекцията от неудобни прокурори. Това би обяснило и защо от известно време насам в Румъния почти няма осъдителни присъди за корупция.

Двама магистрати разказват във филма как съдии са били сменяни, за да не бъдат осъдени определени лица, разследвани за политическа корупция. Обвиненията са отправени предимно към Лия Савоня, бивша председателка на Висшия съвет на магистратите (CSM) - орган за самоуправление и контрол на румънското правосъдие, който разполага с широки правомощия. CSM може да назначава, повишава и премества съдии, да променя състава на съдебните камари и да налага дисциплинарни наказания. Лия Савоня и нейните верни членове на CSM са използвали многократно тези правомощия, за да влияят на корупционни производства в полза на обвиняемите. Румънската общественост смята именно Савоня за "лицето на пленената съдебна система".

Известен случай, на който филмът отделя голямо внимание, е този на бившия кмет на Букурещ Мариан Вангелия, който в продължение на години бе съден за злоупотреба с власт, подкуп и пране на пари. След първоначална присъда от над единайсет години лишаване от свобода последва истинска съдебна одисея, а през март 2025 всички производства срещу него бяха прекратени поради изтекла давност. Според редица коментатори този случай е един от най-показателните примери за провала на румънското правосъдие.

Филмът вече предизвика политическо земетресение в Румъния. Преди два дни Апелативният съд в Букурещ (CAB), който е отговорен за делото срещу Вангелия, свика за първи път пресконференция. Председателката на съда Лиана Арсение искаше да се защити срещу обвиненията във филма, но на практика постигна точно обратното: Ралука Морошану от Наказателното отделение на Апелативния съд в Букурещ, която също присъстваше на пресконференцията, взе думата и потвърди изнесената информация във филма. От името на колегите си тя заяви: "Ние просто сме тероризирани с дисциплинарни процедури и всичко останало, което, както е известно, ни се случва."

За румънското правителство и президента Никушор Дан филмът се появява в много неподходящ момент. Румъния се бори със сериозни икономически проблеми: миналата година тя приключи с най-високия бюджетен дефицит в целия ЕС – 9,3%, а през тази година се опитва да го сведе до 7%. От юни 2025 Румъния се управлява от голяма четирипартийна коалиция под ръководството на премиера Илие Боложан от Национално-либералната партия (PNL). Една от най-трудните задачи на управляващите е реформата на тъй наречените специални пенсии. Това са служебни пенсии за държавни служители, които в някои случаи могат да се пенсионират на 48-годишна възраст и получават до 14 000 евро месечно – при средна пенсия в Румъния около 540 евро. Стотици хиляди бивши селскостопански работници пък получават средна пенсия от 120 евро.

От филма на "Рекордер" става ясно още, че много бивши магистрати също получават специални пенсии. Това предизвика огромно възмущение сред обществото, което поставя правителството под натиск да проведе реформи в съдебната система, включително на специалните пенсии. Сега Конституционният съд трябва да се произнесе по закон, целящ тяхното премахване. Кога обаче той ще излезе с решение, засега не е ясно. Междувременно румънският президент се заема с темата за плененото правосъдие. Във Фейсбук той покани всички недоволни прокурори и съдии на "дискусия без ограничение във времето" на 22 декември. Датата има голяма символична стойност: това е денят, в който през 1989 бе свален диктаторът Николае Чаушеску, заключава Дойче веле.