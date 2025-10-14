Медия без
Арестуваха служители на "Пътна полиция"

Те са задържани заради участие в схема при регистрация на автомобили

Днес, 12:21
Илияна Кирилова

Задържаха служители от "Пътна полиция" - Хасково. До арестите се стигна след акция на Областната дирекция на МВР и отдел "Вътрешна сигурност. По предварителна информация става въпрос за схема с регистрация на автомобили, предава БНТ.

Това, което е известно до момента е, че става въпрос за корупционна схема при регистрацията на автомобили. Двама или трима са задържаните служители на канала. Арестувана е и жена, която е служител на фирма за застраховки. На входа на КАТ-Хасково има няколко изнесени пунктове за застраховки.

Разследващи полицаи са затворили един от тези пунктове. Към момента все още няма официална информация по случая. По-късно през деня се очакват повече подробности от полицията и от прокуратурата в Хасково.

