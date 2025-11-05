Медия без
Румъния обискира управляващи, генерал и прокурор по дело за корупция

Заподозрените лица са разследвани за търговия с влияние, изнудване, даване на подкуп и използване на влияние

Днес, 06:40
Румъния е в челните класации на страните с дела за корупция по висшите етажи
БНТ
Румъния е в челните класации на страните с дела за корупция по висшите етажи

Румънската антикорупционна прокуратура извърши претърсвания на над 20 адреса в рамките на дело за корупция, в което са замесени член на партия от управляващата коалиция и резервисти от Румънската разузнавателна служба (SRI) и Румънската служба за външно разузнаване (SIE), съобщава агенция Аджерпрес, цитирана от БТА. Агенциите се позовават на Националната дирекция за борба с корупцията (DNA).

Румънските медии съобщават, че сред визираните по делото лица са ветеринарният лекар и собственик на ферма за пилета Фанел Богош, резервисти от SRI и SIE и ръководителят на Национално-либералната партия в окръг Васлуй Михай Бърбу. 

Фанел Богош е смятан за един от най-големите производители в индустрията на птицевъдството в Румъния, посочва информационният сайт ДжиФорМедия (G4Media).

Сайтът информира, че по делото са разследвани също генералът от резерва от SIE Николае Яна и бившият военен прокурор Василе Доана.

Претърсвания се извършват на над 20 адреса в Букурещ и още 7 окръга.

Телевизия Диджи 24 допълва, че заподозрените лица са разследвани за търговия с влияние, изнудване, даване на подкуп и използване на влияние и авторитет за получаване на неправомерни облаги.

ДжиФорМедия допълва, че по това дело е разследван и Кристиан Балан, който има условна присъда от две години и половина по дело за подкупи на стойност 22 милиона евро за безмитни магазини на летището.

