Кандидатът на Национално-либералната партия и настоящ кмет на Шести сектор Чиприан Чуку е новият кмет на Букурещ според първите резултати от екзитпола на социологическите агенции, предават местните медии. Според данните на КУРС-Авангард, цитирани от Диджи24 той получава 32,7 процента от гласовете.

На второ място е кандидатът на Социалдемократическата партия и настоящ кмет на Четвърти сектор Даниел Балуца с 26,3 процента, следван от независимата кандидатка Анка Александреску с 20,2 на сто и кандидатът на Съюз за спасение на Румъния Каталин Друла, съобщава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Румънската столица Букурещ избра кмет, след като досегашният градоначалник Никушор Дан стана президент през май т.г.

Според проучванията, очакваше се тежка битка между Даниел Балуца и Анка Александреску. Чуку изоставаше обаче леко зад тях.

Местните избори в Румъния се провеждат само в един тур. Кандидатът, който получи най-голям брой валидни гласове, независимо от процента, се обявява за избран кмет. Не е необходимо да събере 50% + 1 от гласовете. Балотаж може да има само в изключително редкия случай, когато двамата водещи кандидати получат абсолютно равен брой гласове.