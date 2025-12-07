Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Чиприан Чуку е новият кмет на Букурещ

07 Дек. 2025Обновена
Pixabay

Кандидатът на Национално-либералната партия и настоящ кмет на Шести сектор Чиприан Чуку е новият кмет на Букурещ според първите резултати от екзитпола на социологическите агенции, предават местните медии. Според данните на КУРС-Авангард, цитирани от Диджи24 той получава 32,7 процента от гласовете.

На второ място е кандидатът на Социалдемократическата партия и настоящ кмет на Четвърти сектор Даниел Балуца с 26,3 процента, следван от независимата кандидатка Анка Александреску с 20,2 на сто и кандидатът на Съюз за спасение на Румъния Каталин Друла, съобщава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Румънската столица Букурещ избра кмет, след като досегашният градоначалник Никушор Дан стана президент през май т.г. 

Според проучванията, очакваше се тежка битка между Даниел Балуца и Анка АлександрескуЧуку изоставаше обаче леко зад тях.

Местните избори в Румъния се провеждат само в един тур. Кандидатът, който получи най-голям брой валидни гласове, независимо от процента, се обявява за избран кмет. Не е необходимо да събере 50% + 1 от гласовете. Балотаж може да има само в изключително редкия случай, когато двамата водещи кандидати получат абсолютно равен брой гласове.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Букурещ, Румъния

Още новини по темата

Румънският военен министър подаде оставка
28 Ноем. 2025

Румъния вдигна два изтребителя заради руски дрон
19 Ноем. 2025

Румъния обяви годишна инфлация от близо 10 на сто
12 Ноем. 2025

Румъния обискира управляващи, генерал и прокурор по дело за корупция
06 Ноем. 2025

Румъния и "Райнметал" правят огромен завод за барут
04 Ноем. 2025

Румъния и Полша осуетиха руски опит за саботаж
21 Окт. 2025

Циклонът "Барбара" порази Югоизточна Румъния
08 Окт. 2025

Президентски доклад: Русия е готвила насилие с взривове в Румъния

05 Окт. 2025

Румъния въвежда доброволна военна служба срещу заплащане
03 Окт. 2025

Румънци са арестувани в Гърция по подозрение в шпионаж
24 Септ. 2025

Български МиГ-29 и румънски F-16 тренираха охрана на двете страни
17 Септ. 2025

Руски дрон навлезе 10 км в Румъния
13 Септ. 2025

Румъния се готви да увеличи рязко данък сгради

13 Септ. 2025

Румъния започва масови съкращения на чиновници

27 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Очаквате ли протестите да се засилят?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ