Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Торта "Амандина" е най-продаваният десерт в Румъния

Цената на едно парче варира между 12 и 30 леи (2 и 6 евро) 

Днес, 12:26
Румънската торта "Амандина" е на седмо място в предпочитанията на туристите според класация на международния кулинарен пътеводител Атлас на вкуса.
https://www.imperialtransilvania.com/
Румънската торта "Амандина" е на седмо място в предпочитанията на туристите според класация на международния кулинарен пътеводител Атлас на вкуса.

Тортата "Амандина" е най-продаваният десерт в Румъния в месеца на любовта. Това показва проучване на мултикатегорийната платформа Glovo, цитирано от местните медии, предаде БТА.

Какаовият пандишпан, напоен с ром и шоколадов крем и облян с глазура, е считан за най-известния класически сладкиш на северните ни съседи. Той се появява в средата на 20-ти век и е разработен в Букурещ от майстори сладкари, които се стремят да създадат елегантен десерт, вдъхновен от френската кухня, но адаптиран към местните съставки и вкусове.

Французите твърдят, че румънския десерт е вдъхновен от пиесата „Сирано дьо Бержерак“ на Едмон Ростан. Но там се говори за торта с бадеми и мармаладен топинг.

След Втората световна война и по време на комунистическата епоха в Румъния сладкарството претърпява значителни промени. Недостигът на съставки и строгите политики на икономии повлияват на производството на много десерти, включително "Амандина", която се превръща от лукс, запазен за елита, в по-достъпно лакомство. Много пекарни в цялата страна започват масово да произвеждат тортата, затвърждавайки популярността ѝ сред румънците. 

Днес "Амандина" остава един от най-емблематичните десерти на Румъния. За специални поводи като сватби и религиозни тържества често се сервират индивидуални версии, украсени с шоколадова глазура и малки детайли като кремаво цвете или захаросана череша. Цената на едно парче варира между 12 и 30 леи (2 и 6 евро). 

Румънската торта "Амандина" е на седмо място в предпочитанията на туристите според класация на международния кулинарен пътеводител Тейст атлас (Атлас на вкуса). Най-любимият десерт на гостите на балканската държава са така наречените папанаши, приготвени от тесто и прясно сирене и гарнирани със сметана и конфитюр. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

торта Амандина, Румъния

Още новини по темата

Чаушеску се оказа най-харесваният бивш лидер в Румъния
13 Февр. 2026

Франция и Румъния разбиха голям канал за пране на пари от наркотици
07 Февр. 2026

Букурещ залага на българските магистрали за по-бърз път до Гърция
27 Яну. 2026

Турция ще пази Румъния и Естония от Русия с изтребители
15 Яну. 2026

Сърби целиха с бутилки наета за 40 000 евро певица
14 Яну. 2026

Проф. Пушкаш: С еврото България дръпна пред Румъния
05 Яну. 2026

Румъния открива оръжеен хъб за Украйна
22 Дек. 2025

Румъния ще включи в газовата си мрежа биометан

15 Дек. 2025

Филм за корупцията разтърси Румъния и извади хората на улицата
14 Дек. 2025

В Букурещ протестираха срещу корупцията в съдебната система
12 Дек. 2025

Румъния въвежда ограничения заради КОВИД-19
10 Дек. 2025

Чиприан Чуку е новият кмет на Букурещ
07 Дек. 2025

Румънският военен министър подаде оставка
28 Ноем. 2025

Румъния вдигна два изтребителя заради руски дрон
19 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЛЮБОПИТНО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?