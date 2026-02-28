Торта "Амандина" е най-продаваният десерт в Румъния

https://www.imperialtransilvania.com/ Румънската торта "Амандина" е на седмо място в предпочитанията на туристите според класация на международния кулинарен пътеводител Атлас на вкуса.

Тортата "Амандина" е най-продаваният десерт в Румъния в месеца на любовта. Това показва проучване на мултикатегорийната платформа Glovo, цитирано от местните медии, предаде БТА.

Какаовият пандишпан, напоен с ром и шоколадов крем и облян с глазура, е считан за най-известния класически сладкиш на северните ни съседи. Той се появява в средата на 20-ти век и е разработен в Букурещ от майстори сладкари, които се стремят да създадат елегантен десерт, вдъхновен от френската кухня, но адаптиран към местните съставки и вкусове.

Французите твърдят, че румънския десерт е вдъхновен от пиесата „Сирано дьо Бержерак“ на Едмон Ростан. Но там се говори за торта с бадеми и мармаладен топинг.

След Втората световна война и по време на комунистическата епоха в Румъния сладкарството претърпява значителни промени. Недостигът на съставки и строгите политики на икономии повлияват на производството на много десерти, включително "Амандина", която се превръща от лукс, запазен за елита, в по-достъпно лакомство. Много пекарни в цялата страна започват масово да произвеждат тортата, затвърждавайки популярността ѝ сред румънците.

Днес "Амандина" остава един от най-емблематичните десерти на Румъния. За специални поводи като сватби и религиозни тържества често се сервират индивидуални версии, украсени с шоколадова глазура и малки детайли като кремаво цвете или захаросана череша. Цената на едно парче варира между 12 и 30 леи (2 и 6 евро).

Румънската торта "Амандина" е на седмо място в предпочитанията на туристите според класация на международния кулинарен пътеводител Тейст атлас (Атлас на вкуса). Най-любимият десерт на гостите на балканската държава са така наречените папанаши, приготвени от тесто и прясно сирене и гарнирани със сметана и конфитюр.