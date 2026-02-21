Мадейра е най-популярната туристическа дестинация за 2026 г.

Мадейра е островът на вечната пролет, където суровите скали се срещат с безкрайния Атлантик, а буйни зелени гори и планински върхове се преливат с цветни градини и кристално чисти потоци.

Португалският остров Мадейра, често наричан Европейския Хавай, е обявен за най-модерната туристическа дестинация в света за 2026 г., съобщи БГНЕС.

Този остров, който се намира в Атлантическия океан, на около 1000 км югозападно от континентална Португалия и на около 700 км от бреговете на Африка е класиран на първо място в класацията на Travelers' Choice Awards на американския туристически портал TripAdvisor за тази година. Той привлича туристи от цял свят със своите великолепни пейзажи, градини, цветя и възхитителен тропически климат.

Авторите на класацията акцентират върху многобройните плажове, разпръснати по крайбрежието на Мадейра. Сред най-известните е Калиета, един от най-добрите курорти на Мадейра. Този плаж се отличава със златист пясък, кристално чиста вода и яхтено пристанище. Плажът е идеален и за различни водни спортове, като каране на кану и уиндсърф.

Освен това, Лидо, популярна курортна зона в главния град на острова Фуншал, разполага с големи и малки открити басейни със солена вода, които също имат директен достъп до морето. Междувременно, за любителите на голфа, остров Мадейра предлага няколко игрища от световна класа, включително едно във Фуншал.

Кои са други Топ 10 най-популярни туристически дестинации в света на TripAdvisor през 2026 г. :

Тбилиси, Грузия

Чикаго, САЩ

Куи Нхон, Виетнам

Пуерто Ескондидо, Мексико

Милано, Италия

Глазгоу, Великобритания

Абу Даби, ОАЕ

Ресифе, Бразилия

Сан Карлос де Барилоче, Аржентина.

Класацията е съставена въз основа на хиляди отзиви от потребители на туристическия портал: