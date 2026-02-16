Туристически сдружения си искат министър, вещ в туризма

Няколко туристически организации в туризма излязоха днес със становище във връзка с избора на служебен министър на туризма.

Те призовават посочения от президента за служебен премиер Андрей Гюров да избере за министър на туризма човек, който е с доказан опит в този бранш и се ползва с широка подкрепа.

Секторът се нуждае от експерт с реален опит, а не от поредно назначение в търсене на топло място, посочват в позицията си браншовите организации.

Те са недоволни, че туризмът не е сред приоритетите на държавата, въпреки че пряко и косвено формира близо 15% от брутния вътрешен продукт.

"От години проблемите на туристическия бизнес остават нерешени и всяка година напомняме за тях неколкократно. Вместо политиците да се опитат да улеснят работата на бранша и да подобрят имиджа на страната ни като дестинация, те продължават да назначават министър след министър на туризма не с визия за работа, а с цел да намерят топло място на поредния наш човек, който не се съобразява с проблемите на бранша, а започва да прокарва своя лична политика, далеч от нуждите на туристическия сектор", се казва в позицията.

Туристическите сдружения посочват още, че се надяват Гюров да се съобрази с тяхното предпочитание и че няма да сложи на поста "поредният спуснат отгоре човек", а личност, която наистина иска да работи за бъдещето на българския туризъм и се ползва с подкрепата на по-голямата част от бранша.

Становището е подписано от Алианса на туристическата индустрия в България, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Българската туристическа камара, Националния борд по туризъм, Българската асоциация на заведенията, Сдружение на заведенията в България и Обединение Бъдеще за туризъм.

Преди дни представители на туристическия бранш изказаха безпокойство, че за министър на туризма отново може да бъде назначена Зарица Динкова, която оглавяваше министерството в правителството на Николай Денков. Тя няма професионален опит в този бранш и често бе критикувана от представители от сферата на туризма. Динкова бе заместник-министър на външните работи в двете служебни правителства през 2021 г., а преди това е представена като мениджър на големи международни проекти.

През последните години, в които се изредиха няколко редовни и служебни правителства, на поста министър на туризма почти не е назначаван професионалист от този бранш.

В сегашното правителство на Росен Желязков министър на туризма е Мирослав Боршош, свързан тясно първо със СДС, а след това с ГЕРБ. През 2014-2017 г. Боршош бе директор на НДК, а през 2021 г. стана заместник-кмет на Столична община по направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности".

Преди него министър на туризма бе филмовият продуцент и един от основателите на "Шоуто на Слави" Евтим Милошев.

По време на служебните кабинети на Гълъб Донев министър на туризма бе Илин Димитров, който е един от малкото на този пост с кариера в сферата на туризма. Той бе депутат от ПП и председател на комисията по туризъм в 47-то Народното събрание, преди това е бил председател на Варненската туристическа камара и преподавател в Колежа по туризъм във Варна.

В редовното правителство на Кирил Петков за министър на туризма бе назначен дългогодишният депутат от БСП Христо Проданов.